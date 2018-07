¡Lía Tapia quiere un like del Señor!

jueves 12 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

La cantautora participará de la más grande Convención de Música Cristiana

ENTREGADA

Ser divertida y creativa a la hora de transmitir un mensaje por medio de sus canciones, es lo que busca la canta-autora Lía Tapia.

La hija del famoso comentarista boxístico y analista político, Juan Carlos Tapia, estuvo de visita en El Siglo y nos habló un poco de sus nuevos proyectos.

‘Dame like Señor', es uno de los nuevos proyectos que emprende esta talentosa cantante y compositora.

Se trata de un tema que le presentó un amigo, donde habla de lo enfocada que está la sociedad en que las personas le den un like, o ser populares y tener más seguidores. ‘Hemos perdido el foco como sociedad', expresa.

‘Yo no vivo de las apariencias, ni de lo que todos ven normal. Quiero estar en obediencia, solo quiero hacer tu voluntad, yo no quiero seguir la tendencia, donde el bien se confunde con mal... Dame dame like Señor, dame like mi Dios, solo quiero tu aprobación', dice parte de la canción.

Este tema es parte de la nueva producción musical de Tapia que se titula ‘Lía Tapia y amigos', donde recopila esas canciones que buscan expresar una alabanza y adoración a Dios, Jesús y al Espíritu Santo, de una manera creativa y divertida.

Rockera de corazón

Tapia, quien lleva la música en la sangre, expresó que en cada canción plasma sus sentimientos de adoración y de esperanza, para que de esta forma otras personas puedan experimentar el amor de Dios.

La inspiración le llega a su mente para componer hermosas letras, sin embargo no solo las expresa a través del rock, también lo hace en reguetón, bolero, electrónica, balada, salsa, entre otros.

Le corre por las venas

La música no es algo que aprendió ahora adulta, pues según nos confesó, desde muy pequeña agarraba el micrófono y cuando tenía que cantar lo hacía sin pena.

A los siete años tomó sus primeras clases de piano y en su adolescencia de canto, lo que la llevó a formar parte de dos antiguas agrupaciones de rock: Enigma y Quorum.

Tapia recordó que cuando tenía a penas 17 años, estaba tocando piano en un hotel de la localidad, cuando se le acercó el consul de Alemania en ese entonces, sorprendido por lo bien que lo hacía, y le ofreció una beca para estudiar en Alemania, sin embargo su mamá no la dejó.

Quiere impactar al mundo

Enfocada en el mensaje que quiere llevar a la sociedad, Tapia nos adelantó que el 4 de agosto le hará un tributo a las pioneras del rock, bajo la dirección musical de Augusto Guerra.

Precisamente esta es una de las razones, que según nos explicó, han llevado a algunas personas a criticarla, por lo que asegura que ‘nos falta crecer como persona'.

‘La gente no cree que esto converge o que puede tener una influencia positiva. Encerrados en una iglesia, en una música, no vamos a causar efectos', añadió.

==470==========

DATOS

Tapia, estará participando el próximo mes en la más grande Convención de Música Cristiana de Habla Hispana, que se realizará en Miami.

Toca el piano desde los 7 años.