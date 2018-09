El sueño lo hizo estrellar

martes 4 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

José Augusto se llevó una gran lección

¡SUSTO!

El sueño y el cansancio le arrebataron la destreza en el volante al folclorista José Augusto Broce.

Con el rostro y cuerpo golpeado terminó el también docente, este fin semana , tras ser el protagonista de un accidente de tránsito.

Cuenta el músico que a las 2:00 de la madrugada mientras manejaba en una carretera en el corregimiento de Soná, provincia de Veraguas, se quedó dormido y se estrelló contra una alcantarilla.

Aturdido, José Augusto fue socorrido por un grupo de moradores que el escuchar el estruendo salieron a ver lo que sucedía. Luego, una ambulancia lo trasladó al hospital.

‘Yo la verdad que no peleo con el sueño, si lo tengo me acuesto, pero como estaba a 15 minutos de mi casa, me arriesgué', añadió.

Broce dice que no ha querido volver a ver su auto, pero ese día se percató de que el tablero le quedó movido por completo, el radiador vuelto leñas y las llantas destrozadas.

El folclorista le hace un llamado a sus colegas, con esta lección que ganó la madrugada del domingo, a que descansen y no tomen el trabajo a ‘pecho', pues él tenía cuatro días seguidos de estar cumpliendo compromisos. Se presentó en siete eventos.

Ahora el violinista da gracias a Dios por darle la oportunidad de contar esta historia. Le realizaron varias radiografías y exámenes para descartar cualquier complicación y fue enviado a casa.

Agradece la preocupación de sus amistades. Ayer, aún se encontraba respondiendo los mensajes de todas sus amistades de Panamá, Argentina, Chile, Puerto Rico, Cuba, España y otros países.