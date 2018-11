¡Va por sueño como cantante!

lunes 12 de noviembre de 2018 - 12:01 a.m.

Diana Lemos, Señorita Panamá Tierra está lista para continuar con sus proyectos

PROYECTOS

D iana Lemos, quien nos acabó de representar en el certamen internacional Miss Earth, está lista para continuar con su carrera profesional, pero como cantante. ¿Cómo?

Así como lo lee. Esta hermosa chica estuvo de visita en El Siglo y nos habló de sus nuevos proyectos y además de su experiencia en el certamen.

Para los que no sabían, Dianita como le dicen de cariño es una cantante de ópera y le falta poco para terminar su carrera, además va a retomar sus estudios en Comercio Internacional.

Unido a este sueño de convertirse en una gran cantante tipo Alicia Keys, quien ha sido su inspiración, Diana explicó a este medio que participará como voluntaria de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

De hecho es parte de la Comunidad Juvenil de la Parroquia San Francisco de Asís. Sueña con poder cantar aquel salmo que se entonará en la última misa en la que estará el papa Francisco en Panamá.

Llena de conocimiento

Al representar a Panamá en un certamen que trata sobre la protección y cuidado del medio ambiente, Diana buscó una gran fuente de información para dotarse de conocimiento.

Se trata del Ministerio de Ambiente, a quien le agradece infinitamente todo el apoyo que le dieron para representar al país de la mejor manera.

Tuvo que ser fuerte

Sobre la competencia que se dividía en muchas etapas, Diana expresó que desde la segunda parte se decepcionó un poco porque lo estaba dando todo y al final sentía que no me valoraban. ‘Al final vi unos vídeos de Paulina Ve ga, donde decía que lo más importante de una competencia es simplemente disfrutar el momento', eso le dio fuerzas para continuar.

A pesar las injusticias, como ella misma le llamó, lo siguió dando todo e incluso era ella quien proponía ideas para realizar en conjunto con las demás chicas.

Lamentablemente no entró en el top 18, quedó en el top 19, pero se va profundamente agradecida con Señorita Panamá y Miss Earth. ‘Este concurso es una de las universidades que más palo me ha dado, pero que más rápido me ha ayudado a crecer', añadió.