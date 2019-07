"Spider-Man: Far from Home" número uno en taquilla

lunes 8 de julio de 2019 - 5:25 p.m.

La nueva cinta protagonizada por Tom Holland recaudó 185 millones de dólares.

"Spider-Man: Far from Home", la nueva película del superhéroe arácnido de Marvel, dominó sin sobresaltos la taquilla de Estados Unidos este fin de semana al conseguir uno de los mejores estrenos en lo que va de año.



Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la nueva cinta protagonizada por Tom Holland recaudó 185 millones de dólares en el apartado "doméstico", una categoría en la que se agrupan los ingresos en EE.UU. y Canadá.



"Spider-Man: Far from Home" llegó a los cines en un momento especial de la temporada veraniega ya que el 4 de julio se celebra en EE.UU. el Día de la Independencia, por lo que este año, al caer en jueves, muchos ciudadanos optaron por tomarse festivo el viernes y tener así cuatro días seguidos de vacaciones.



Con ello en mente, "Spider-Man: Far from Home" se estrenó el martes 2 de julio.



A nivel global, esta secuela de "Spider-Man: Homecoming" (2017) dirigida por Jon Watts y en la que aparecen también Zendaya y Jake Gyllenhaal se anotó 580 millones de dólares en todo el mundo.



Tras la derrota final de Thanos en "Avengers: Endgame" (2019), Peter Parker se va de vacaciones con sus amigos a Europa sin saber que en el Viejo Continente deberá hacer frente a una nueva amenaza para la humanidad



Después de dos semanas como número uno, "Toy Story 4" tuvo que conformarse con la medalla de plata al sumar 34,3 millones de dólares, mientras que su botín acumulado en todo el mundo asciende ya a 650 millones.



Woody, Buzz Lightyear y el resto de sus entrañables compañeros vuelven a la acción en "Toy Story 4", película que dirige el debutante Josh Cooley y que, en su versión original, incluye las voces de Tom Hanks, Tim Allen, Christina Hendricks, Tony Hale, Annie Potts, Jordan Peele y Keanu Reeves.



La tercera posición correspondió a la comedia musical "Yesterday", que bajo las órdenes de Danny Boyle, ganador del Óscar al mejor director por "Slumdog Millionaire" (2008), consiguió 10,7 millones de dólares.



Tras sufrir un accidente de tráfico, un músico con poco futuro (Himesh Patel) se despierta en una realidad paralela en la que es la única persona del mundo que conoce las canciones de The Beatles.



La película de terror "Annabelle Comes Home" logró el cuarto puesto con 9,7 millones de dólares.



Vera Farmiga y Patrick Wilson encabezan el reparto de esta película que es una secuela de "Annabelle" (2014) y en la que la muñeca demoníaca Annabelle, pese a ser encerrada bajo llave, consigue liberarse y vuelve a sembrar el terror allá por donde pasa.



Asimismo, la nueva versión de "Aladdin" añadió 7,6 millones de dólares a una recaudación global acumulada de 921,7 millones.



Mena Massoud, en la piel del famoso ladrón y aventurero de Agrabah, es el protagonista de este "remake" dirigido por Guy Ritchie ("Snatch", 2000; "Sherlock Holmes", 2009) y en el que Will Smith interpreta al irreverente Genio y Naomi Scott se encarga de la princesa Jasmine.



Por último, "Avengers: Endgame", que se volvió a reestrenar hace dos semanas con material inédito para intentar batir el récord de la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación), se anotó 3,1 millones de dólares.



"Avengers: Endgame" ha recaudado hasta ahora 2.772 millones de dólares, una cifra ligeramente inferior a los 2.788 millones con los que "Avatar" (2009) todavía ostenta el récord.