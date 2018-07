Sousa: "Pido que no les nazca un hijo con esta condición y te lo discriminen"

viernes 13 de julio de 2018 - 9:22 a.m.

El 'Zar de la belleza' se fue contra los que se oponen a que la española transexual Ángela Ponce participe en el Miss Universo

Luego de que mostrara su apoyo a la española Ángela Ponce, quien se convertirá en la primera mujer transexual en concursar en un Miss Universo, el ex preparador de reinas venezolanas hizo catarsis tras todos los comentarios recibidos por respaldar a la desde ya mediática concursante.

El cubano, quien vivió por mucho tiempo en Venezuela y ahora establecido en Estados Unidos había comentado que estaba en contra de la participación de transexuales en los concursos de belleza femeninos, pero tras conocer la historia de Ponce su opinión había cambiado por completo.

Utilizando su cuenta de Instagram, Sousa dijo que considera a Ponce como una mujer porque nació mujer y es producto de un error de la naturaleza. Además pidió a Dios que ninguno de los que se opone a la participación de la Miss en el MU tenga hijos con la misma condición, pues serán objeto de la discriminación social.

"En vista de las múltiples críticas y ofensas que he recibido, por fijar mi posición en relación a @angelaponceoficial la naturaleza a veces o muchas veces nos hace malas jugadas. Esa niña nació mujer , y gracias a la ciencia médica llegó a donde pertenece. Porque la debemos discriminar si ella es mujer y se siente mujer. Los juicios discriminatorios que la vida nos hace son dolorosos. Hasta e la sexualidad no la escogemos. Hoy le pido a Dios que todos aquellos que están en contra de su participación en el Miss Universo, no les nazca un hijo con esta condición y esta sociedad cruel te lo discrimine. Sería horrible. De paso ese adjetivo transgénero lo odio. Ella nació niña y es ahora niña. A ELLA , le deseo éxito en su concurso. Y a ustedes que la critican, que Dios los bendiga", compartió en la mencionada red social.