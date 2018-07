Sorprendente cambio de Kendall y Kylie Jenner (gracias a las cirugías)

jueves 19 de julio de 2018 - 9:09 a.m.

Las hermanas menores de las Kardashian amasan una fortuna la cual proviene de trabajos que hacen gracias a su aspecto físico

Vía Instagram las inseparables hermanas Kendall y Kylie Jenner han revelado que están preparando su enésima sesión de fotos juntas. Y, de paso, aprovecharon para publicar una tierna foto en las historias de la mencionada red social con el antes y el después de las dos.

alien sister @kyliejenner Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 17 Jul, 2018 a las 3:14 PDT

La publicación causó que muchos se pusieran a buscar las diferencias en sus rostros, pues si es cierto que al crecer hay unos cambios, en ambas es evidentes las cirugías plásticas hasta sus nuevos dientes.

Foto: Temporada 1 - Temporada 15

"Temporada 1- temporada 15", escribe con un montón de Emojis sobre dos fotos en las cuales, efectivamente, vemos a las dos hermanas cuando empezó Keeping Up With The Kardashians y hoy, a punto de estrenar la 15ª temporada, 11 años después.

Asimismo hay otra en las que se les ve en su etapa adolescentedonde sus rostros estaban más definidos. Definitivamente no hay mujer poco agraciada, sino sin plata.

Kendall cumplirá 22 años en noviembre y Kylie está a pocas semanas de cumplir los 21.