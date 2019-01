Sheldry Sáez llega a los 27 años y entre lágrimas aconseja valorar el amor

miércoles 16 de enero de 2019 - 10:16 a.m.

En resumen, la modelo y escritora está llegando al tercer piso y está solterita. ¡Ya saben, chicos!

La Miss Panamá 2011 Sheldry Sáez llegó ayer, 15 de enero, a los 27 años y no dejó pasar por alto este día tan especial por ello se reunió en una celebración entre amigos y familia .

En un video que ella misma compartió en su cuenta de Instagram cuyo pie de foto dio una guía de cómo inició su discurso: -"Tenemos dos opciones: Ser el más popular y cotizado de la fiesta o luchar por lo que quieres. No pueden ser las dos. ¡Tú eliges! ¿Eso qué quiere decir?... - "Cuando elegimos luchar por lo que queremos, nos toca muchas veces transitar en solitario y eso hace a cada persona valiente porque no es una decisión fácil. Por eso sé que muchos aquí son emprendedores, por eso quiero felicitarlos si tomaron la decisión de luchar por lo que quieren porque sé lo que significa. Dos, quiero brindar por el amor, que no lo tengo, pero que sé lo valioso que es, lo difícil que es encajar con alguien y por eso quiero motivarlos a que si tienen a alguien con ustedes lo valores y lo cuiden en las buenas y en las malas, con sus virtudes y defectos porque no es fácil. Y número tres, pues mencionar que cada cosa que hagamos, lo más importante es en lo grande y en los chicos impactar positivamente en la vida de las demás personas, porque cuando eso ocurre, cualquier sacrificio, cualquier cosa que ponen en juego vale la pena".

