Serena Williams luce sin retoques sus nalgas para la revista 'Harper’s Bazaar'

jueves 11 de julio de 2019 - 11:06 a.m.

"Me han avergonzado por la forma de mi cuerpo. Me han pagado de manera desigual debido a mi sexo"

Serena Williams, siete veces campeona de Wimbledon ha generado todo tipo de comentarios luego que sus seguidores la vieran posar para la revista ‘Harper’s Bazaar’.

"Me han llamado todos los nombres en el libro. Me han avergonzado por la forma de mi cuerpo. Me han pagado de manera desigual debido a mi sexo. Me han penalizado un juego en la final de un Major porque expresé mi opinión o gruñí demasiado fuerte ... Y estas son solo las cosas que ve el público. En resumen, nunca ha sido fácil. Pero luego pienso en la próxima chica que vendrá, que se parece a mí, y espero: 'Tal vez, solo tal vez, mi voz la ayude", expresó la tenista.

"En última instancia, mi hija es la razón por la que uso mi voz, la razón por la que recogí una raqueta de nuevo. El amor respira vida y una nueva perspectiva en las personas", comenta.