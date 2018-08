¡Se sentía bonita!

martes 7 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

La Polla habló de su ropa, fiesta y de las tetas

¡LE DA IGUAL!

Vaya polémica que ha generado la fiesta de Assilem, conocida como ‘La Polla'.

Lo primero fue la poca asistencia de la gente al evento, luego la ropa que utilizó y finalmente el premio de las ‘tetas'.

Hablamos con ‘La Polla', para que nos explicara qué fue lo que pasó y nos dijo primeramente que si es cierto que la fiesta no se llenó, pero que había su ‘par de gente'. Aclaró que esto no lo hacía por ella, sino por la gente.

Sobre la ropa que utilizó para su fiesta, dejó bien claro que ella se miró al espejo y se sentía bonita, que no le interesa lo que la gente piense. Además le preguntamos si creía que la pose no la ayudó, y nos confesó que pudo haber sido, pues esa noche se tuvo que tomar muchas fotos y estaba un poco cansada.

Pero la cosa fue más allá cuando el presentador de Suelta el Wichi, Franklyn Robinson le hizo un meme de expectativa vs realidad.

"Ojalá nunca te toque estar abajo porque no te voy a considerar. Todo lo mío tiene arreglo porque lo que me sobra es rostro, pero mira la barriga se arregla, el culo se arregla, las tetas se arreglan, quedó mejor que cualquier mami, pero lo tuyo no tiene solución goza y duro que cuando me toque me reiré de ti porque no toda la vida vas a estar donde estas, eres humillante y quieres pisotear a personas que vienen de donde tu saliste", fue la respuesta de ‘La Polla' a la Marichui. ¡Ay padre!

¿Faltaron artistas?

Señores, para esta fiesta que fue anunciada con bombos y platillos se debieron presentar artistas como: Akim, Dubosky, Boza, Robinho, Rochie, entre otros, sin embargo solo se presentó Dubosky.

Según nos explicó ‘La Polla', los artistas si fueron, pero llegaron tarde para sus debidas presentaciones por eso no estuvieron en tarima.

Y finalmente el tema de las ‘tetas' causó gran polémica, pues muchos aseguraban que hubo trampa a la hora de elegir a la ganadora y que de hecho no fue presentada durante la fiesta, como se había anunciado.

La Polla nos dejó claro, que en cuanto se desocupara iba a subir a sus redes sociales a la ganadora y los datos de cómo se convirtió en la ganadora.

==249==========

Memes

BURLAS

Ropa: Cientos de personas se burlaron de su ropa. A ella le da igual lo que la gente hable, pues siempre la critican, mientras que ella se sienta bien, es lo que le importa.