Sasha Meneghel, la hija de Xuxa ya tiene 21 años y sorprende con su belleza

jueves 8 de agosto de 2019 - 10:21 p.m.

La joven influencer es hija del matrimonio de Xuxa con el actor, modelo y empresario Luciano Szafir.

El pasado 28 de julio, la modelo brasilera e hija de Xuxa, Sasha Meneghel, cumplió 21 años y ahora tiene al mundo sorprendido con su belleza.

Los fanáticos de Xuxa conocen a Sasha desde que es muy pequeña. Sin embargo, su apariencia actual dista mucho de aquella niña angelical que tanto cautivó a los seguidores de su madre.

Nacida en 1998, la joven decidió impulsar su carrera como modelo y desde 2016 es estudiante de moda en el Parsons The New School for Design, de Nueva York (Estados Unidos), según informó Vía País.

De a poco, Meneghel fue olvidándose de su bajo perfil y se abrió a la vista pública. Hoy en día cuenta más de 7 millones de seguidores que la acompañan paso a paso en cada evento de su vida.

Su talento para el modelaje no es lo único por lo que atrae las miradas, ya que su belleza y el parecido que comparte con su madre, sin duda, la distinguen del resto.

Ella se alejó de su país natal, Brasil, para mudarse a Manhattan (Estados Unidos) donde actualmente continúa estudiando para profundizar su presencia en el mundo del modelaje.

Con información de Bles.com