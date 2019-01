Sandra pide perdón a Dios por bailarle a un sacerdote

viernes 18 de enero de 2019 - 9:23 a.m.

Ocurrió ayer, en medio del rumbón pre JMJ en Chitré

Ayer, jueves 17 de enero varios artistas de Herrera organizaron tremendo rumbón para los peregrinos que ya llegaron a la provincia con ganas de participar de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Iván Barrios y Los Rabanes fueron algunos de los artistas que encendieron la noche con su talento.

Otros que también dijeron presente fueron los hermanos Samy y Sandra Sandoval, a quienes es imposible ignorarlos con su pegagosa música. Y así fue.

Los peregrinos sudaron hasta la última gota, otros subieron a la tarima para apreciar de cerca el baile de la 'Gallina Fina'. Sin embargo, Sandra le puso el ojo a un hombre dentro del público e insistió en invitarlo a subir para bailarle sin saber que era un sacerdote. Éste último obedeció y pasó lo propio, pero poco tiempo después de este incidente una de las chicas de la tarima le informó a la monagrillera del cargo eclesiástico de su invitado. ¡Santo!

Sandra que no tiene pepitas en la lengua ni cemento en los dedos no demoró en compartir su experiencia en redes sociales: "La cara mía cuando me dicen que el peregrino que yo 'toy bailando es sacerdote. Dios mío, perdóname".

Los seguidores de Sandra les pareció curiosa la anécdota y hasta comentaron que el padre también tiende derecho de mover el esqueleto, que no pasa nada. ¡Ombe!, es que haga lo que haga la tipiquera sale bien librada de las críticas. Tendrá que contagiar de esta suerte a varios de la farándula criolla.

¡Ah! Y 'Los Patrones de la Cumbia' tienen su propio jingle en honor a la JMJ, Samy Sandoval compartió un pedacito del mismo. ¿Qué tal suena?

Desliza, hay dos videos. El primero, Sandra y su peregrino sacerdote; y el segundo el tema de la Triple S, para al JMJ.