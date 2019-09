Sandra pide disculpas por sus comentarios en Tu Cara Me Suena

sábado 7 de septiembre de 2019 - 12:50 p.m.

Consideró que la imitación de Ludwick era una versión 'ñaño' del 'Rey de la bachata'. ¡Ay, padre!

Sandra Sandoval estuvo en boca de toda la audiencia de 'Tu Cara Me Suena', tras varias expresiones hechas como jurado del programa.

Una de esas, y la que más ronchas sacó, fue cuando al calificar a Ludwick Tapia - quien interpretó a Romero Santos- consideró que era una versión 'ñaño' del 'Rey de la bachata'. ¡Ay, padre!

El presentador, actor y locutor tuvo que interpretar 'Cancioncitas de amor' y tras su show, la tipiquera expresó: "Romeo, medio ñaño, pero bien".

Tres días después del incidente, la cantante decidió desahogarse en su cuenta de Instagram, prometiendo regular sus comentarios.

"Esa cara ta buena como pa' un MEME. yo quiero pedir disculpas por mis comentarios en mis galas de 'Tu cara me suena' y estoy tratando de controlarme pero es que cuando veo a los participantes actuando, los cuáles admiro y aprecio mucho, se me vienen tantas cosas a la cabeza y ahí es donde meto la pata. Yo se lo dije a la gente de TVN, que eso es muy duro pa' mí porque yo no se filtrar, pero ellos insistían. Veré como me va en la próxima".