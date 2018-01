Sandra muestra su versatilidad cantando al ritmo del jazz con Danilo Pérez

martes 16 de enero de 2018 - 2:45 p.m.

La Gallina Fina y Samy se presentarán en una gala que se tiene preparada para mañana, en Atlapa, en el maco del Festival panameño de Jazz

Como les habíamos contado, el Panama Jazz Festival inició cargado de actividades, entre esas hay una muy especial que se realizará mañana, miércoles 17 de enero, en el Teatro Anayansi de Atlapa.

Se trata del Concierto de Gala del Festival, que tiene como prioridad principal recolectar fondos a beneficio de la Fundación Danilo Pérez.

De acuerdo con lo establecido, se presentará Danilo Pérez con sus invitados, entre ellos la cantante brasileña y ganadora de un Grammy en 2008 Luciana Souza, y los panameños Samy y Sandra Sandoval con una orquesta dirigida por el pianista estadounidense Bill Dobbins.

Justo Sandra compartió en Instagram una parte de los ensayos, donde demostró la versatilidad de su voz y la fácil adaptación que tiene para los diferentes ritmos; en este caso específico: el jazz.

'Hola soledad' de Rolando Laserie es la canción que entona la Gallina Fina cargada de sentimiento y con la que pone a cualquiera con la piel de gallina.

"Nombe, ustedes tienen que ir a ese Festival de Jazz el miércoles 17 en Atlapa", escribió junto al video Sandra.

Los músicos, entre ellos el pianista Danilo Pérez ( a la derecha de la imagen), dirigidos por Dobbins (en el centro, de camisa gris) y Samy, de espalda.

En la Gala también se presentará el Cuarteto de Wayne Shorter.

Esta no es la primera vez que la monagrillera se sumerge en ritmos a los que no está acostumbrada navegar. Recordarán que realizó un dúo con Eddy Herrera con el tema 'El no sabe nada de amor' y con Gilberto Santa Rosa, 'Perdóname otra'. Ambas canciones gozaron de una amplia aceptación por los oyentes del patio.