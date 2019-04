El salsero no quiere músculos ni ‘cuadritos'

lunes 22 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

El cantante de La Kshamba se despojó de 39 libras

Cada día son más las personas que se entusiasman por despojarse de sus libras demás. El cantante de la orquesta La Kshamba, Fernando Murillo, se puso en las pilas.

Y es que el salsero, a raíz que no podía correr unos minutos porque se cansaba, algunas camisas no le cerraban, y su respiración se afectaba cuando estaba en la tarima, decidió dar el paso.

Fernando cuenta que, hace algunos meses comenzó con entrenamientos en el gimnasio de la mano del entrenador Francisco Justiniani, de 250 libras se mantiene 211. Él realizaba una rutina de ejercicios de lunes a viernes, ahí realizaba cardio y levantaba pesas. Ahora sigue asistiendo algunas veces, solo para mantenerse.

Según Fernando, con esta rutina no busca aumentar sus músculos ni ganar ‘cuadritos', sino buena salud que le permita sentirse cómodo en el escenario. ‘Un cuerpo bien ejercitado es lo que está de moda, pero no lo comparto. Me importa es mi presentación o imagen', aseguró.

Sumado a estos entrenamientos, el intérprete se fijo su propia dieta. Dejó el azúcar, condimentos, grasa, para comer muchas verduras, frutas y legumbres. También incluyo pollo a la plancha.

Por el momento el vocalista de la reconocida ‘Orquesta de los bailadores', toma cursos de teatros, ya que le fue grata la experiencias de debutar en las tablas el mes pasado.

========== ‘