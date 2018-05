De salonera a exitosa emprendedora

lunes 7 de mayo de 2018 - 9:30 a.m.

Ashlany Gómez maneja una promisoria marca y considera que es gracias a su osadía al momento de tomar decisiones y a su imagen familiar

Con solo 24 años Ashlany Gómez, prometida de Marlon Polo, amasa una promisoria carrera en el mundo del maquillaje, la cual se fortalece con su imagen personal. Esto se lo contamos pues la colonensa, en la actualidad emplea de cuatro a cinco personas y hasta más, en ocasiones especiales, en su famosa sala de maquillaje MUAG Productions.

En ocasiones recibe elogios por parte de algunas personas que comparan su caso con el de algunos jóvenes, quienes por múltiples limitaciones no lo logran alcanzar el éxito personal. Ella misma no sabe cómo lo hace, pero asegura que mucho tiene que ver el apoyo familiar, pues hasta si es necesario le toca limpiar su local. A todo esto hay que sumarle que es madre a tiempo completo, por tal razón considera a su bebé Noah Paola como una asistente.

Marlon Polo y su madre.

Aunque no tenga estudios relacionados al tema de negocios, parece que tienen muy claro el panorama. "Simplemente tengo las ganas de emprender y explotar talento. No es fácil, es la motivación, como cuando haces ejercicios y ves los resultados y te vuelves como adicto", explicó.

La sala de belleza está ubicada en Colón.

Como muestra, el pasado sábado se realizó la apertura de 'Noah Salon', nuevo negocio familiar en el que va a la cabeza su suegra, pero al que le ha puesto su toque. En este proyecto tanto la maquillista como su pareja de hace más de 10 años son los encargados de la publicidad.

Nos explicó que inicialmente la idea era colocarle a la sala de belleza el nombre de la hermana menor de 'Polo Polo', Dalila, pero a la mamá del Mister Men Universe se le metió en la cabeza que finalmente sería Noah, en honor a su primera nieta.

Ahora con este nuevo proyecto, Gómez atenderá a sus clientas en el nuevo salón donde emplean cerca de ocho personas, mientras que el local de MUAG Productions seguirá abierto, pero para dictar sus clases de maquillaje.

"Su propio jefe"

Pero, ¿cómo llegó a tener todo esto? Ella nos contó que con mucho entusiasmo y sobretodo las ganas de tener lo suyo, como se diría en buen panameño.

Ashlany, explicó a El Siglo que su primer trabajo formal lo tuvo a los 18 años como anfitriona o salonera en una pizzería. Poco a poco fue escalando de posiciones gracias a su disposición y entusiasmo por las propinas recibidas.

La emprendedora recalcó que siempre trata de sacarle lo bueno a las cosas, es por ello que no olvida que le tocó hacer de todo, desde limpiar platos hasta ser encargada, por tal razón en la actualidad reconoce y valora mucho a sus empleados en el negocio.

"Mi primer trabajo me enseñó demasiada humildad, cuando empecé a trabajar yo era era niña de mamá y papá que no lavaba platos en casa, pero sí le tocaba hacerlo en un restaurante. A nivel de mis colaboradoras valoro mucho su trabajo; para mandarte a barrer ya yo tengo que saber barrer", sentenció.

Después comenzó a trabajar para una cadena de maquillaje y desde ese momento comenzó a labrar el camino para su actual oficio.

Tomó estudios en Bélgica sobre maquillaje y luego se certificó en Panamá y tras dos años con esta empresa comenzó a manejar su propia cartera de clientes. Fue así como "se le prendió el bombillo" y comenzó a atender a sus clientes por separado.

Ashlany es licenciada en Producción de radio y televisión. y por un corto tiempo trabajó para

una productora haciendo edición. También tiene su licencia de locución que, dicho sea de paso, nos adelantó que viene pronto con un proyecto radial. ¿No descansa?

Eso sí, indicó que su enfoque está en trabajos y oportunidades, cero chismes.

"Todo lo que es trabajo para mí es bien recibido, yo soy una persona de cero 'wichi', cero bochinche, pero si me dicen de una propuesta donde me voy a a ganar dinero en eso sí estoy", añadió .

"Siento que las personas que tienen visión y ganas de salir adelante son las que llegan a sobrevivir. Los gastos no se pagan solos. Yo tengo amistades que trabajan ocho horas diarias, y yo siento que yo no nací para trabajarle a otro. He tenido jefes y no me he llevado mal con ninguno, pero todos mis trabajos han sido por mi cuenta", comentó.

La futura señora de Polo considera que con su talento está enriqueciendo a otras personas.

Con su taller de maquillaje viaja por todas las provincias. Es más, explicó que planeó un modelo de negocio al que llama "programa emprendedor" el cual consiste en pagar un porcentaje de lo que se genera en el curso para la persona que reúna de 10 a 15 participantes interesadas en aprender a maquillarse con ella. ¡Qué bien!

A futuro, le encantaría planear en Panamá un "Expo Maquillaje" y trabajar con destacados talentos en su rama ya que en la unión ve la fuerza y no la competencia.

Noah está pegada

Como ya se había dado a conocer la pequeña Noah Paola será la imagen de una línea de productos de limpieza que próximamente serán lanzados. Ashlany es toda una mente publicista, pues nos contó que el jabón líquido se venderá en Noah Salón. ¡Mira!

Si usted creía que Noah está cotizada está en lo correcto, la bebé que próximamente cumplirá su primer añito, pronto trabajará con una marca para cabellos.

Pero eso no es todo, Ashlany dijo que también como familia son bien solicitados.

"Nos piden a los tres, yo voy analizando si es ropa, lazos y dándole exclusividad a los negocios. Es gratificante ayudar a otros que están emprendiendo. Nos buscan como familia, los tres juntos hacemos una fuerza y les gusta nuestra imagen a pesar de mil y un 'wichi'", destacó.

Asimismo, no dejó a un lado el tema de las críticas las cuales ha llegado a considerar hasta de ayuda.

"Muchas personas dicen que nos estamos aprovechando la imagen de la bebé. Ellos no saben ni por donde va tabla, yo sé que siempre vamos a tener 'haters' (criticones) cuando se emprende un negocio, pero son un mal necesario, ¿sabes por qué?, porque ese tipo de personas crean masa y cuando crean masa hay posibilidad de publicidad y no hay publicidad mala ni buena", explicó.

Quien quita y termina como motivadora

La joven contó que le han llegado a solicitar tutorías de emprendemiento, puesto que consideran que a su corta edad tiene mucho que compartir.

"Hay tres cosas que me han dicho que les gusta de mí. Una es en base a las decisiones y actitudes que he tomado en tiempo de crisis; otra, mi emprendimiento siendo joven y también mi actitud con mi hija", apuntó.

Polo Polo ya entregó el anillo

Recordarán que cuando Polo Polo se comprometió con Ashlany lo hizo en medio de un festejo, fue espontáneo y no tenía nada planeado. Tanto así que se le pasó lo más importante: entregarle el anillo. Afortunadamente el chico ya está paz y salvo porque ya le entregó su aro, según ella misma nos lo confirmó.

Ashlany también nos informó que la boda íntima que tenían planeada para mediados de año tiene nueva fecha y se realizará este fin de año.

"Será para este fin de año, porque ¿a nosotros qué nos falta hacer?, ¿una fiesta para todo el mundo y firmar un papel? cuestionó y seguidamente agregó: "estamos bien, en casa, los tres, echando para adelante y trabajando por nuestra relación".

