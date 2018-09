Ya salió el preestreno de 'La Patrona', la nueva canción de Samy y Sandra Sandoval

jueves 20 de septiembre de 2018 - 11:32 a.m.

El tema podrá ser descargado por el precio de $0.99

'La Patrona', el nuevo tema de los hermanos Samy y Sandra Sandoval ya puede ser escuchados para todos los amantes del 'pindín', la noticia la dio a conocer el acordeonista y hasta compartió el link para descargar el pegajoso y controversial tema.

Asimismo explicó que se trata de un preestreno de la canción, por tal razón, quienes quieran disfrutarla en sus dispositivos móviles, deben comprarla por un precio de $0.99.

"Pobrecita de la ex que todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera. ¡Qué se revuelque!.. y ¿Quién soy yo?, la patrona y ¿Cómo me dicen? La patrona", se escucha en la voz de 'La gallina fina'.

