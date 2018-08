Saborea el éxito

lunes 13 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

Cuenta el chef panameño que sus amigos se burlaban porque ni un huevo sabía freír, pero como pasaba los fines de semana en casa de su padre

PASIÓN

En su niñez y al cuidado de su hermana cuando su madre salía a trabajar, Alexis Sittón tuvo que elegir entre sopa china y 'mac and cheese' (macarrones con queso), pero hoy día, no cualquiera le gana en la cocina.

Cuenta el chef panameño que sus amigos se burlaban porque ni un huevo sabía freír, pero como pasaba los fines de semana en casa de su padre, le aburría escuchar hablar derecho y otros temas, por otro lado un chef italiano le hablaba de cocina, y le interesó. ‘Quizás mi padre pensó que como su primer hijo, iba seguir sus pasos en derecho, pero él es un hombre correcto, estricto y me dejaba tomar decisiones', añadió.

Alexis dice que guiado de su madre que siente ese amor por las comidas, cocina desde sus 11 años, pero empezó sus estudios culinarios, en la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), donde no duró ni medio año, ya que se fue a estudiar a París, Francia.

En esa tierra, Alexis estudió en Le Cordon Bleu, un instituto privado de educación superior, especializado en hostelería, y también trabajó por cuatro años.

Cuenta que tomó en serio sus estudios, pues había un alto grado de competencia, sin embargo, a pesar de que le puso ganas, la primera receta que preparó fue 'La Ratatouille', es un plato procedente de la gastronomía tradicional francesa, se lo tiraron a la basura, por no hacer los cortes correctos. ‘Ese día llegué triste a la casa, exigen que todo sea bueno. Allá le dan mucho valor a la comida y a donde van los chef, les dan su respeto', expresó.

En su experiencia internacional, también tuvo un momento agridulce, cuando al momento que afilaba su cuchillo, una estudiante le sonrió, se descuidó y se rebanó el dedo pulgar de la mano izquierda. De inmediato requirió atención médica.

Bueno, no fue esa chica la que robó su corazón, si no Verónica, con quién tiene un año de relación. ‘A Vero la conquisté en la playa, yo no soy alto ni el mejor hombre de Panamá, pero tenía que tener un atributo e igual le cocinaba", dijo. A Sittón, además de estar en la cocina le apasiona la playa, para surfear y asar pescado bajo la luz de las estrellas.

El chef le encanta las comidas criollas, platos de cuchara y las pastas, esta última que sea preparada por otra persona, porque las de él ya es un sabor que lo tiene empalagado. No es amante de los portes, solo el tres leche preparado por su equipo de trabajo.

Alexis Sittón y su socio Juan Camilo Mendoza preparan comidas todos los días para tres cafeterías empresariales a las que llamaron Masa.