No sabía de la dulce espera

lunes 22 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Anita Barroso está embarazada

¡BENDICIÓN!

Como una historia de película vivió Anita Barroso, pero lloró de la alegría, al enterarse que no estaba teniendo un sueño y que se convertirá en madre, por primera vez.

La cantante de la orquesta La Kshamba, nos contó que está henchida de orgullo, por la dulce espera, la cual descubrió después de más de cuatro semanas de gestación.

Cuenta la salsera que se le hacía un poco extraño que algunas veces al terminar las presentaciones en tarima, le dieran ganas de comer comida chatarra.

‘Yo no acostumbraba a eso, sin embargo me comía las papitas con un gusto', añadió.

Anita dice que le contó de los ‘antojitos' a su esposo, quien incluso notaba todo lo contrario a la dieta que estaba haciendo, el vientre abultado. También fue mucha la insistencia de otros familiares que se percataron de que algo estaba pasando, por lo que le sugirieron visitar su doctora.

La cantante se realizó una prueba de embarazo y resultó positiva, pero quiso confirmarlo con su ginecóloga.

‘Yo tenía casi un año que no la veía por mis compromisos. Cuando vi que me puso el gel para el ultrasonido, sonrió al examinarme, eso fue llorar y llorar, pues tenía cuatro meses a mi chiquillo en mi vientre y no lo sabía', expresó.

Anita considera el embarazo como un milagro que le mandó el Todopoderoso, a sus 42 años, a ella no le habían dicho que no podía tener hijos, simplemente confió que el tiempo de Dios es perfecto.

Ahora, Barroso se encuentra guardando reposo e incluso no podrá trasnocharse. Ya prepara el Baby Shower y la bienvenida de Mario Alcides III. ¡Felicidades!