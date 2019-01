Rosita, la del beso de judas

martes 8 de enero de 2019 - 12:01 a.m.

Compone los temas que canta. Asegura que el típico está en su mejor momento

TÍPICO

Desde hace dos años, la darienita Rosita Pérez se lanzó al ruedo musical.

Lo hizo con sus propios temas, y alquilando los equipos necesarios para las presentaciones.

Esta era una meta de años, comenta la artista, que

Dio los primeros pasos en el típico a los nueve años en su natal Darién.

Siendo adolescente, y ya más en firme, formó parte del grupo de Rafael Franco.

De allí pasó a los grupos de dos veragüenses, Herminio Rojas y Vladimir Atencio.

‘Comencé teniendo nada, alquilando todos los equipos, actualmente me va muy bien', comenta..

Uno de los objetivos que tiene con su grupo es hacerle justicia a los músicos. ‘No ganan bien, ni siquiera algunos dueños de conjuntos, quiero pagarles bien y que tengan un seguro de vida', expresa.

Para Rosita, la diferencia de sus bailes radica en que no imita a nadie. ‘Toco mis propios temas, nuevos y otros que ya cantaba con Herminio, Les recomiendo a los muchachos que inician que saquen sus propios temas'.

La cantante revela que para cubrir todos los gastos que implica una noche de baile, en cualquier provincia, debe cobrar unos 1,500 dólares.

Sobre la inversión para comprar su propio equipo, Rosita estima que se requieren unos 22 mil dólares, y en este estimado no se incluyen los acordeones, que están por encima de los 1,200 dólares.

A hacer lo suyo

Con dos temas más completa el primer disco compacto que tiene en planes. Uno de estos temas es ‘El seso de judas' que ha alcanzado gran aceptación. ‘Penas' y ‘La micha y el ratón' son dos piezas que no faltan en sus presentaciones.

‘Hace poco me presenté en un evento de la Sociedad Panameña de Compositores (SPAC), de la cual soy parte, y Cristian García (presidente del gremio) me dijo que le gustaban mis temas, igual me dijo Sergio Cortez (compositor).

Le robaron

De los recorridos por los toldos, Rosita recuerda que una vez se montó en un caballo en Chiriquí y quedó tan adolorida que no pudo presentarse.

En otra ocasión, en el bus le robaron el maletín. ‘Me llevaron la ropa y el micrófono, que yo había comprado. Mi comadre me prestó un traje, que no me quedaba tan ajustado como los míos'.