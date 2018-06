Rosa Montezuma exalta sus raíces en sesión de foto realizada en la naturaleza

lunes 4 de junio de 2018 - 9:49 a.m.

La chica oriunda de la comarca Gnäbe Buglé manifestó que quiere dar a conocer su cultura en el Miss Universo

A tres días de celebrarse la gala final del Señorita Panamá, la concursante de Comarcas, Rosa Iveth Montezuma Montero, enalteció su cultura en una sesión de fotos en la no dejó de lado ni un aspecto de la mujer indígena.

Montezuma Montero, quien desde que entró al Concurso Nacional de la Belleza ha estado en el ojo público por sus raíces indígenas (pertenece a la comarca Ngäbe Buglé) posó frente al lente de Josemilio Madrid como haciendo un tributo a la mujer de campo y recordando su procedencia. Esto lo dejó ver en uno de los pie de sus fotos en el que escribió: "No olvides de dónde vienes y hacia dónde vas".

En la primera foto que la aspirante a Miss compartió explicó por qué quiere representar a Panamá en la competencia de belleza más importante de todo el mundo: "Soy la reina de mi pueblo, universidad y de mi Comarca la cual llevo con mucho orgullo, quiero ser la voz de las mujeres, jóvenes y niños indígenas que luchan por la inclusión, por un espacio y reconocimiento dentro de la sociedad, mostrarle al país y al mundo entero que fuimos los primeros pobladores del istmo y que aún existimos con sueños de llamarnos PANAMÁ".

Agregó: "Que no seamos olvidados por vivir en las montañas y áreas de difícil acceso, por no poseer riquezas y tener cultura diferente, que no nos olviden ni nos marginen porque la educación y salud aún no llegan a las cordilleras, quiero mostrarles que sentimos, que somos humanos y capaces de honrar a nuestra patria con valores, que tenemos esperanza y deseo de aportar a nuestra sociedad, solo necesitamos esa pequeña oportunidad".

Por último aseguró que su deseo lo cumplirá con o sin corona: " He aquí mi gran sueño de llamarme Señorita Panamá, pido a Dios que se haga su voluntad porque para cumplir mi propósito no necesito ganar una corona, lo haré sin importar el nivel, lo haré con amor".

Las fotografías realizadas en Altos del María han recibido gran aceptación por los simpatizantes de licenciatura de Tecnología de Alimentos, quien goza de gran simpatía en el país.

Algunas empresas y emprendedoras han decido apoyar de manera voluntaria a la chica de 24 años con patrocinio durante su participación en el certamen.

Todas las fotos: Josemilio Madrid

