¿Rosa Montezuma evitó emitir su opinión sobre la Miss España trans?

lunes 2 de julio de 2018 - 4:10 p.m.

La Señorita Panamá para Miss Universo también salió al paso de las especulaciones sobre su ausencia en la marcha de la comunidad gay

Para disipar todo tipo de especulaciones, Rosa Iveth Montezuma, la Señorita Panamá para Miss Universo realizó un En Vivo en Instagram para brindar sus excusas por no asistir al desfile de la comunidad gay, al que sí asistieron las demás reinas escogidas para el Miss Mundo, Miss Tierra y Miss International.

"No me he sentido nada bien, entonces ayer - el sábado- estaba súper mal, me sentía mal, por eso no pude asistir. No tengo nada en contra de la comunidad gay tengo, muy buenos amigos. como maquillistas, peluqueros, amigos, conocidos, seguidores y un sin número de personas pertenecen a esta comunidad. Los quiero, respeto, valoro e incluyo como una familia. Simplemente me sentía mal y si a mí me iba a asar algo nadie iba a hacer nada (...) Pertenezco en una religión, tengo principios básicos formados desde que nací y

eso no me hace rechazarlos sino respetarlos", explicó.

Seguidamente fue cuestionada por un seguidor sobre su punto de vista sobre la escogencia de la Miss España, Ángel Ponce, primera mujer transexual en participar de dice certamen de belleza.

Cuando parecía que Rosa iba a objetar sobre la participación de Ponce, hizo una pausa y siguió su idea. ¿Será que se arrepintió o fue simple impresión nuestra?

"Esta es una pregunta muy difícil. A mi no me molesta que esté o tenga aspiraciones porque todos debemos tener las mismas oportunidad, pero también considero que ella se preparó para competir nos vamos a encontrar así que la que mejor lo haga, es la que mejor va a quedar", manifestó la chica de la comarca Ngäbe Buglé.

Entrevista en CNN e inicia clases de inglés

Montezuma adelantó que el 23 de julio estará en Miami para participar de una entrevista en el programa de CNN, Camilo.

De igual manera compartió que la próxima semana inicia sus clases para aprender inglés, dichas sesiones corresponde a uno de los premiso que obtuvo tras ser coronada como la mujer más bonita de Panamá 2018.