Rosa Iveth confirma 'modus operandi' de las planillas de la Asamblea

martes 30 de abril de 2019 - 4:27 p.m.

Montezuma habló sobre el caso de las planillas 080 y 172 de la diputada Prado

Rosa Montezuma, la joven de 25 años que representó a Panamá en el concurso Miss Universo 2018 y quien figura dentro de las planillas de la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crescencia Prado, confirma que recibió dinero de la diputada.

"Yo no dije que no recibí ese dinero, sino que no recibí esa cantidad de dinero", dijo la Miss a los periodistas que la esperaban afuera de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá.

Su abogado declaró que el aporte recibido por Rosa "fue en virtud de educación". Aseguró además de no hay ningún delito ni lesión patrimonial. "Fue una donación".

Según el informe Montezuma estuvo dentro las contrataciones de la diputada de la Comarca Ngäbe Buglé Crescencia Prado del PRD, tanto en la planilla 080 (planilla personal de los diputados), como en la 172 (la de los contratos por servicios profesionales), en los años 2016 y 2017.

De la planilla 080, recibió $2 mil 800 en pagos quincenales. De la partida 172, se señala que obtuvo $2 mil 950 en un solo cheque. Además $233 en concepto del décimo tercer mes.

Videos: Daniel González.