Rosa se engalana con la pollera en su participación en el Desfile de las Flores

lunes 3 de septiembre de 2018 - 10:00 a.m.

La Señorita Panamá 2018 viajó a su natal Chiriquí para participar de varias actividades

La Señorita Panamá 2018, Rosa Iveth Montezuma, visitó este fin de semana a su natal provincia de Chiriquí, donde participó del Desfile de las Flores vestida de pollera.

En este paseo que se realiza en conmemoración a la Feria de las Flores, Rosa lució una pollera zurcida-calada.

"Este día ha sido uno de los más significativos para mí por muchas razones, uno de mis sueños siempre fue lucir la pollera y estar en mi provincia (soy cédula 4) aún más importante, compartir con todos los Chiricanos me llenó de orgullo, y a pesar de la lluvia que caía no quería bajar de la carreta porque me sentía en el sueño más bonito de una reina, contarlo aquí no alcanza para describir todo lo que viví. Gracias a todos los que estuvieron presentes en la Parada de las Flores", escribió Rosa Iveth en su cuenta de Instagram.

Gracias a esta participación, Rosa cumplió su sueño de vestir nuestro traje típico, considerado por muchos como el más bello del mundo.

Mira todas las fotos de la galería principal de esta nota.