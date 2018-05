Ronaldinho rompió el silencio y habló de su matrimonio doble

viernes 25 de mayo de 2018 - 7:52 a.m.

Niega rumor de boda doble

Ronaldinho Gaúcho, la ex megaestrella del fútbo de quien la prensa de Brasil había dicho que se casaría con dos mujeres con quienes convivía en su mansión de seis millones de dólares en Río de Janeiro, rompió el silencio en un programa de su país para desmentir los rumores y asegurar que no contraerá casamiento con nadie.

Consultado por un reportero, el astro brasileño negó que fuera a casarse, siquiera con una de esas dos novias. "¿Qué es peor, que Argentina sea campeón del mundo o casarse con una sola mujer?", fue la pregunta que le hizo el periodista a Ronaldinho, quien aprovechó la ocasión para desmentir los rumores.

"Yo no tengo voluntad de casarme todavía", respondió el ex jugador cuando fue interrumpido por el cronista: "¿Pero si se decía que se casaría con dos mujeres?", indagó.

"No, es mentira. Es mentira, no sé de dónde surgió eso. Me mandaron mensajes de todo el mundo muy divertidos. Es mentira, no hay nada de eso, no me voy a casar. No".

Ayer, decenas de medios del mundo se habían hecho eco de un rumor que afirmaba que Ronaldinho contraería matrimonio con las dos novias con quienes convive en Río de Janeiro. El talentoso ex jugador del Barcelona fue el protagonista del día en los medios brasileños después de que el portal O Dia anunció que se casaría en agosto con sus "prometidas".

El diario brasileño incluso había publicado dónde sería la boda: en la propia mansión del futbolista, situada en Santa Mónica, en el lujoso distrito de Barra da Tijuca, de esa ciudad.

