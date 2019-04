Romeo Santos es bachata pura en “Utopía”

jueves 11 de abril de 2019 - 11:06 a.m.

Un álbum con 12 nuevas canciones de su autoría más una breve intro en la que declara “soy bachatero y lo llevo en la sangre”

Romeo Santos quiso revivir esa música que creció escuchando en los 90 y que lo inspiró a convertirse en el Rey de la Bachata, y para eso logró reunir a más de una decena de artistas tradicionales del género dominicano, algunos de los cuales ya estaban incluso retirados.

El resultado es “Utopía”, un álbum con 12 nuevas canciones de su autoría más una breve intro en la que declara “soy bachatero y lo llevo en la sangre”, en el que participan desde Raulín Rodríguez y Frank Reyes, hasta Antony "El Mayimbe" Santos y el dúo Monchy & Alexandra en un sorpresivo regreso.

“Yo me crie escuchando a todos estos pioneros”, dijo Santos en una entrevista telefónica reciente. “Mi meta fue poder colaborar con cada uno de ellos pero entrar en su mundo, en su estilo, en sus arreglos musicales de esos tiempos donde yo encuentro que era la mejor época de bachata”.

“Es una producción donde quise regresar a la idea inicial de lo que es el género de la bachata tradicional con temáticas corta-venas, lo que a la gente le encanta de la bachata tradicional... Como decimos nosotros en República Dominicana, bachata grajo, o sea, ese tipo de bachata donde las escuchas y te das cuenta inmediatamente que es de pueblo”, agregó el astro.

Incluye, para cerrar, otra sorpresiva reunión: la de Santos con el grupo Aventura por primera vez en una década, en el tema “Inmortal”.

“Yo creo que eso fue, como decimos en inglés, ‘the icing on the cake’ (la cereza del pastel). Teníamos una muy buena producción pero yo quería que no faltara nada”, dijo Santos.

Grabado entre Nueva York y República Dominicana, “Utopía” debutó el viernes pasado en el No. 1 de la lista de discos de música latina de Apple Music en Estados Unidos y en el No. 5 de la lista homónima general a pocas horas de su lanzamiento. Es el cuarto álbum como solista del intérprete de éxitos como “Propuesta indecente”, “Llévame contigo y eres mía”, y le sigue a “Golden” de 2017.

Santos dice que todos los títulos, que entre otros incluyen “Payasos” con Frank Reyes, “Canalla” con El Chaval de la Bachata, “Años luz” con Monchy & Alexandra y “La demanda” con Raulín Rodríguez, son especiales para él y tienen un gran valor sentimental.

“¿Qué te puedo decir? La primera que logré realizar fue ‘Bellas’, que está en la producción de Anthony (‘El Mayimbe’) Santos y ahora la incluyo en este disco... Pero todas son especiales”, expresó.

Entre otros ejemplos citó la canción con Monchy & Alexandra “porque yo sabía que era una de esas que iba a dar mucho de qué hablar por el simple hecho de que ellos se habían separado”, y la que grabó con Raulín “porque hay una partecita al final donde hago como un homenaje a sus éxitos y hago como un ‘medley’... que sus fanáticos podrán apreciar”.

Aunque sí incluyó a su antiguo grupo por considerarlo parte importante de la historia y legado de la bachata, recalcó que debió enfocarse en un grupo de artistas muy específico.

“Quiero dejar algo en claro: obviamente hay muchos bachateros excelentes que no son partícipes de esta producción, pero yo quise hacer un disco con los pioneros que me inspiraron a mí. No necesariamente los contemporáneos, sino los que en los 90 yo me crie escuchando”.

Lo de Aventura, quizás, lo hizo porque empezaba a sentir “un poco de nostalgia”. Y quiso tanto que fuera una sorpresa, que tomó una medida que algunos podrían considerar extrema: esconderles a Lenny Santos y Max “Mikey” Santos que lo que estaban grabando era, de hecho, una canción de Aventura.

“Estaban grabando sus instrumentos por separado sin saber qué es lo que estaban haciendo”, contó. “Al final les dije: ‘Acaban de grabar un corte para Aventura’ y la emoción fue muy especial. Es que cuando nosotros nos juntamos en el escenario o en un estudio de grabación es una magia, es una química orgánica”.

Santos tituló el álbum “Utopía” “porque es lo que yo entiendo como mi mundo perfecto, mi mundo ideal, un mundo donde todos estamos juntos los pioneros, los bachateros principales del género, en unión. Por eso le puse ‘Utopía’”, dijo.

“Yo quería que cuando escucharas las canciones con cada uno de ellos te transportaras a esos tiempos, y creo que lo logramos”, concluyó con satisfacción.