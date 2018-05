¡Romántico! Hoy es la boda de Akim y grita su felicidad a los cuatro vientos

sábado 26 de mayo de 2018 - 12:20 p.m.

El reconocido cantante de regué celebra este sábado el matrimonio religioso con Doralis, su esposa por lo civil

Este fin de semana no será como cualquiera, al menos no para uno de los cantantes de regué más reconocidos del país, quien se casará y muy enamorado.

Akim y su pareja, Doralis, celebrarán su unión religiosa hoy y 'El pollo del mes' celebró por anticipado al compartir un video de la sesión de fotos pre-boda, con el que aprovechó para manifestar que ambos están "felices".

Una de las personas más allegadas al colonense nos reveló que la celebración se realizará en un hotel en la ciudad - del cual nos reservaremos el nombre por respeto a su privacidad - y que el tema será muy ligado a la cultura afrodescendiente. Lo que no parece para nada raro. pues él mismo soltó una pista de cuál sería el tema central de este evento importante.

En el mencionado video el intéprete de 'Como es´" abrió su corazón y dejó verse de la manera más romántica de la que podríamos imaginar y tiró una hashtag (etiqueta) #Wakanda4Ever, haciendo referencia al país africano ficticio de Black Panter, la película que enaltece el poder negro.

También en el mencionado video se puede apreciar que el atuendo de los tortolitos en tela muy propia de este mes que celebra a la etnia negra.

"Si me preguntaran...eres feliz???? Creo que este video tiene la respuesta....Claro que soy feliz!!!! entonces, le pregunto todos los días a ella....Mi amor, eres feliz??? y con lágrimas de alegría en los ojos me responde: sí lo soy!!! El señor nos puso en el camino a cada uno para ser el soporte del otro....llegó el día esposa mía!!!! Como siempre me lo dices....Eliazar...algún día te imaginaste esto??? Mi respuesta es sí!!!!! Solo Dios sabe el por qué y para qué!!!!! Las altas...las bajas....las risas....el llanto!!!!! Han sido escalones para este gran paso!!!!!! FELICIDADES SEÑORA DE BROWN!!!!!, escribió al pie de la publicación.

Bueno, y como la inspiración está a flor de piel no sería para nada extraño que el colonense le dedicara una canción a su oficial esposa. Solo es cuestión de esperar a que este momento llegue, porque de seguro así será.