Robinho lloró >co !COLOR VIERNES.!< como DJ

viernes 4 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

Cantante estrenó ‘Repost'

ESTÁ MEJOR

El cantante Robinho, estrenó la canción ‘Repost'. ‘Le colocamos ese título', debido a que fue un acontecimiento donde una ex novia hace alarde de sus soltería en las redes sociales, y no se le da ‘repost', porque el tema no interesa.

La canción ya se encuentra en las emisoras y plataformas digitales.

En su visita ayer a El Siglo, conversamos un poco con el artista acerca de sus facetas. Como recordarán él, antes de ser cantante militó como DJ del género dancehall, labor que realizó por seis años.

Pasado el tiempo, Robinho tiene cuatro años de carrera artística, la que poco a poco está consolidando, y si el tiempo retrocediera, iría hacia ese mismo rumbo, pues como DJ le quedó un sabor amargo.

‘Me quedó de experiencia que lloré, me traicionaron, me mintieron- nos quedaron mal en presentaciones y pagos- la plata se perdía', aseguró el reguesero.

Sin embargo, le queda la satisfacción de que sus fanáticos lo recuerdan y le dicen que les gustaría verlo nuevamente en los eventos.

A sus inicios como cantante, Robinho intentó mezclar la animación con el canto, pero fue un poco difícil ese plan, por lo que tuvo que quedarse con una.

El cantante no se arrepiente de haber incursionado en el regué, ya que le ha ido mejor económicamente y su mayor satisfacción es el apoyo del público. Además, que por esta vía es más conocido.

Uno de los sueños del intérprete, es internacionalizar su música. Esas intenciones las ha tenido desde el primer día, pero aún no se ha podido concretar. También piensa en su propio negocio, colocar un food truck (camión de comida), del cual empezó las gestiones.

Bueno, además de estos proyectos, Robinho se prepara para apoyar a la ‘Sele', en el Mundial. Él no viajará a Rusia, pero estará pendiente de lo que acontezca.

A Robinho lo han confundido varias veces con el futbolista Román Torres.