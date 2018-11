Robin Hood, una nueva película con nueva visión de la historia original

lunes 19 de noviembre de 2018 - 1:12 p.m.

Regresa a los cines el 29, bajo la producción de Leonardo DiCaprio

Son más de 800 años de historia a través de Robin Hood desde la literatura hasta el cine. Con el estreno de la última versión de esta adaptación cinematográfica que se estrenará en el país este 29 de noviembre, se cumplen ocho años desde la presentación de su última versión en cines.

Esta nueva adaptación es protagonizada por Taron Egerton, dirigida por Otto Bathurst y producida por Leonardo DiCaprio.

El reconocido actor y ahora productor leonardo DiCaprio aseguró en sus entrevistas que “la oportunidad de volver a imaginar las raíces de rebeldía de Robin y su búsqueda por corregir los errores de un mundo codicioso lo atrajo para ser parte de esta producción”.

Junto con su equipo que lo conforma Jennifer Davisson, sostuvieron: “Nos intrigó la originalidad del guión y la nueva versión de temas atemporales, que encajan muy bien con lo que hacemos en nuestra empresa. Esto es un complejo ROBIN HOOD. De la misma manera que Bruce Wayne no buscó ser un héroe, sino que se convirtió en uno porque Gotham City necesitaba un Batman, Robin no pretende ser ROBIN HOOD, pero Nottingham necesita que lo sea.

La acción, los personajes e incluso los disfraces tienen un giro drástico. “Este ROBIN HOOD es su propio animal que te lleva a un lugar inesperado”, finaliza el productor.

Previo a su estreno recordemos sus últimas entregas

2010: "Robin Hood" interpretada por Russell Crowe

El cineasta Ridley Scott escogió como protagonista a Russel Crowe, quein se hizo famoso por Gladiador. Ésta fue la película de apertura del Festival de Cine de Cannes.

1993: "Las locas, locas aventuras de Robin Hood" interpratado Cary Elwes

Una comedia dirigida por Mel Brook y protagonizada por Cary Elwes. La película contenía anacronismos, apariciones de celebridades y presentaciones musicales.

1991: "Robin Hood, príncipe de los ladrones, interpretada por Kevin Costner

Esta adaptación de ccción, aventura y romance, contó con el elenco de Morgan Freeman, Christian Slater y Alan Rickman. Fue la segunda película más taquillera ese año y contó con la canción "Everything I Do, I Do It for You" de Bryan Adams.

1976: "Robin y Marian" interpretado por Sean Connery

Sean Connery fue el encargado de darle un aire románticoa este personaje. Dirigida por Richard Lester en la que Marian, nterpretada por Audrey Hepburn, se encontraba viviendo en un convento, alejadas de los peligros de Nottingham.

1938: "Las aventuras de Robin Hood" interpretado por Errol Flynn

El actor de origen australiano protagonizó la primera película a color de Robin Hood en una y ganó cuatro premios Oscar.

Robin Hood es una nueva y dinámica visión de las aventuras del mítico héroe que, junto con su grupo de luchadores, se sublevó contra la corrupción de la corona en Inglaterra.