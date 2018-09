Por rivalidad con Cosculluela, Anuel AA es odiado en P.R.

jueves 13 de septiembre de 2018 - 10:31 a.m.

En un tema se refirió a una presentadora de tv que es portadora de VIH y a los afectados del huracán María, por ello, cancelaron su concierto en la isla

La exitosa carrera de Anuel AA está en peligro luego de que en medio la pasión por golpear con su rima a Cosculluela, se le pasara la mano afectando a terceros como pacientes con VIH, personas homosexuales y de su isla natal Puerto Rico.

Hace unas semanas una pelea entre Cosculluela y Anuel AA explotó por redes. Anuel, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, tomó el primer paso a llevar este pique al estudio, lanzando su primera 'tiraera', pero le salió mal.

Quienes están del lado de Cosculluela, autoproclamado de 'El Príncipe del reguetón' consideran que todo parece como si el cosmo jugara a favor de 'Coscu'.

Anuel y Cosculluela

El productor Paco López dio a conocer ayer miércoles, a través de sus cuentas sociales que el concierto del cantante autor del lema 'real hasta la muerte' sería cancelado por las expresiones de este en la mencionada canción urbana. La presentación se iba a dar el próximo 12 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en Hato Rey.

¿Qué fue lo que dijo?

El sencillo, que fue lanzado el martes 11 de septiembre y tiene una duración de ocho minutos con cincuenta segundos.

El exreo, por posesión de armas, utiliza palabras como “maricón”, “pato” y “bugarrón” en un intento de ofensa e insulto contra Cosculluela.

Y es que, pasados los seis minutos, Anuel lanza una fuerte frase cargada de estigmas y prejuicios hacia las personas que portan el virus. Además, hace una correlación entre la homosexualidad y el VIH, que ha sido desmentido por la comunidad científica.

“Sigue clavando patos en la cabina, que te va a dar sida como a la puerca de Taína (Noris Díaz, una presentadora de la isla)”, canta el trapero.

Asimismo, resalta como una de sus virtudes que "ha matado" a personas, en un país que en lo que va de año han asesinado a más de 440 ciudadanos.

Muestra de la canción. Escucharla a discreción:

La respuesta de Taína

Díaz advirtió a Anuel, cuyo verdadero nombre es Emmanuel Gazmey Santiago, que “cuando tú tocas la parte de las personas que tienen VIH tocaste un mundo totalmente diferente a lo que tú has vivido y, obviamente, hay cosas que tienen consecuencia, uno tiene cada vez que se va a expresar, tienes que pensar qué vas a hablar, qué vas a decir y el por qué, y tener las bases y el fundamento, y saber lo que te puede esperar eventualmente".

"Grabé to’ eso sin pensar"

Luego de las expresiones de Taína, la producción de Dando candela anunció que el rapero reaccionaría a través de un vídeo.

“Quiero pedirle perdón a La Taína, porque le falté el respeto en la canción. Dije lo del sida y esa canción yo la grabé bien aborrecío, lleno de odio y en verdad yo soy un loco y grabé to’ eso sin pensar en las consecuencias que iba a traer… y quiero pedirle perdón a Taína. Yo nunca la he conocido, nunca, y nunca he sabido el tipo de persona que es. Y por eso fue que ni pensé cómo se iba a sentir cuando grabé la estupidez esa que grabé”, dijo el rapero, quien salió de prisión el pasado 13 de mayo tras dos años encarcelado.

“Jamás humillaría a una persona que tiene Sida, a los homosexuales que me están viendo, jamás, a mí no me interesa quién es homosexual y quién no, respeto sus vidas. Todo lo que yo estaba diciendo era hacia esa persona, que esa canción es hacia esa persona que yo estaba hablando… yo sé que se malinterpretó, porque las cosas que dije fueron bien fuertes y ofendí a un montón de personas, no sabía hasta que vi la reacción del público. Yo soy un hombre y pido perdón. Jamás tengo algo en contra de los homosexuales, no soy homofóbico, jamás humillaría a un homosexual, le pido perdón a Taína con todo el respeto del mundo. Y a todas esas personas que tienen sida que se sienten ofendidas, jamás yo les faltaría el respeto”, recalcó el trapero.

El trapero Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, volvió a disculparse con las personas que hirió en su tema de 'tiraera' contra el exponente urbano Cosculluela.

"Es de humanos con equivocarse y es inhumano no perdonarse… La vida se trata de aprender y yo estoy en mi proceso, uno nunca para de aprender", fue parte del mensaje que colgó el trapero en sus historias de Instagram.

Este aseguró, además, que demostrará más a sus fanáticos.

"Me disculpo con las personas a las que herí con mis palabras y a mis fanáticos prometo demostrarles que soy más que eso", añadió Anuel AA.