Mau y Ricky Montaner sacan su primer disco tras componer éxitos para otros

"Llevamos desde 2011 desarrollando una carrera de artistas profesionales, pero la vida nos cambió desde que sacamos 'Mi mala', hace dos años", reconoció Ricky, de 27 años. "Primero nos tocó enfocarnos en los que nos daba dinero".



"Teníamos que comer", completó su hermano Mau al explicar cómo fue que comenzaron a componer para artistas de la talla de Ricky Martin, que les valió una nominación a los Latin Grammy en 2017 por la canción "Vente pa'cá"; Miguel Bosé, Becky G, Natti Natasha y Thalía, entre otros.



A pesar de que el cambio de dirección no fue parte de sus planes iniciales, Mau explica que eso les permitió encontrar su verdadero sonido y "destilar" su "esencia".



Lo de "comer" suena a metáfora en los labios de los hijos menores del cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner, pero Ricky y Mau aseguran que sus padres les inculcaron desde pequeños la disciplina del trabajo y siempre tuvieron muy claro que la vida artística no les sería necesariamente más fácil por tener un padre famoso.



"Tuvimos que trabajar duro para tener este primer disco", subrayó Ricky al hablar de "Para aventuras y curiosidades", un álbum de pop urbano que contiene los éxitos de los últimos dos años.



Estos incluyen "Ya no tiene novio", con Sebastián Yatra; "Mal de la cabeza", con Becky G, y "Desconocidos", con Camilo y Manuel Turizo, que alcanzó el noveno puesto en la lista mundial YouTube Songs y que ha tenido casi 390 millones de reproducciones hasta la fecha.



Este viernes también lanzaron el tema "La boca", en el que una vez más colaboran con su futuro cuñado Camilo Echeverry, comprometido con su hermana Evaluna, en un tema que describieron como "el puente" hacia su futuro como artistas.



"'Para aventuras y curiosidades' es un disco en el que estamos recapitulando la fase que acabamos de vivir", desarrolló Ricky. "También hay probaditas de lo que viene con los temas nuevos", entre los que están "Mal acompañados" y "Pizza", dijo.



Pero también representa el alcanzar un sueño que no sabían que tenían en su casa en Caracas, donde crecieron juntos haciendo música, y acompañando a Ricardo Montaner en giras y conciertos, y que se consolidó cuando ambos abrazaron las guitarras como método infalible de seducción de chicas.



"Sabíamos que éramos feos y teníamos que hacer algo", cuentan entre risas. Es algo con lo que están en desacuerdo sus fans. Tienen más de 3 millones de seguidores en las redes sociales, la mayoría del género femenino.



Al reflexionar sobre qué les ha permitido destacarse en el muy poblado universo del pop urbano, Mau y Ricky apuntaron hacia su decisión de "no contar nuestras vidas, sino contarles sus vidas a la gente".



"Escribimos historias que los que disfrutan nuestra música puedan asumir como suyas", manifestó Mau.



Para ello apelan a historias sencillas y palabras y frases del día a día, incluido el utilizar lenguaje poco apropiado, pues explicaron, no quieren "ser hipócritas y eso incluye el lenguaje".



La transparencia también incluye una comunicación constante con sus seguidores en las redes, principalmente en Instagram, donde han hecho una pequeña red con todos los miembros de su familia, que ha llevado a su público a conocer parte de su vida.



"Es algo de lo que nos sentimos muy agradecidos, el poder ser referente para alguien de cómo tener una vida mejor es un honor", subrayó Mau, quien es el único de los dos que está casado, aunque Ricky lleva años de relación con la cantante mexicana Sofía Reyes.



Y fue en familia como celebraron lo que consideran el evento más importante de su carrera, cuando este martes aparecieron en las pantallas gigantes de Time Square en el centro de la ciudad de Nueva York como unos de los artistas más populares de YouTube.



"Somos los primeros venezolanos en aparecer ahí y nos fuimos a verlo", relató Mau. "Estuvimos un rato como locos gritando cuando vimos esa vaina y que es una locura y estamos muy agradecidos y decididos a que es solo el principio", agregó .



El verano los encontrará de gira por Colombia, Europa y Puerto Rico.