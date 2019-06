Ricardo Montaner defiende los colores

jueves 6 de junio de 2019 - 12:01 a.m.

El cantante de Colón clasificó a la final de primer lugar.

¡Hay finalistas! ‘Yo me llamo' está a una gala de llegar a su fin, y con ella se irán un montón de emociones que han generado las diferentes galas.

Atrás quedaron grandes artistas como Ana Gabriel e Isabel Pantoja, quienes se ganaron la simpatía y admiración del público. Ahora serán solo tres los encargados de ir an busca del primer lugar.

Se trata de Ricardo Montaner, Shakira y Marc Anthony. Estos tres artistas lo dieron todo en la semifinal, donde el eliminado de la noche fue Cher.

Los artistas tuvieron la oportunidad de interpretar, en una primera ronda, una canción individual y para la segunda ronda en compañía con artistas nacionales.

Montaner, quien representa no solo a Colón, sino también a Panamá, por ser el único competidos panameño que continúa en la competencia, fue quien se llevó la mejor calificación en la primera ronda con la canción ‘A donde va el amor'.

Sin embargo, para la segunda ronda, donde salieron acompañados de artistas nacionales, quien se llevó todos los aplausos fue Marc Anthony junto a Any Tovar. Según el jurado, este fue el ‘mejor dúo por distancia', de la noche. Palabras que no cayeron muy bien ante el público que le da seguimiento al programa.

Durante la primera ronda, Marc había quedado en el fondo de la tabla, pero el jurado elogió la manera en que se repuso e interpretó la canción junto a Any Tovar. Los comentarios no se hicieron esperar en la cuenta de Instagram de ‘Yo me llamo', para muchos, el jurado calificó a Any Tovar y no a Marc, sin embargo, hubo quienes defendían su puesto en la parte final de la competencia.

El próximo martes se conocerá quién será el primer ganador de esta competencia.