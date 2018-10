Ricardo Jaramillo fue pa'lante, ya no estará en canal 21

lunes 1 de octubre de 2018 - 10:58 a.m.

El presentador anunció su salida de las pantallas

Ricardo Jaramillo, presentador del programa de Nex Panamá, Mucha Noche, anunció que se dirigirá a "un nuevo terreno". Esta decisión, asegura, lo alejará de las pantallas.

No obstante, indicó que siempre queda la posibilidad de un regreso, aunque no detalló el motivo de su salida.

"Mi carrera ha transcurrido en ciclos. El cambio, los retos, el crecimiento y aprendizaje han sido la constante. Hoy, una decisión me lleva a un nuevo terreno, en donde estoy seguro que mi aporte me permitirá también crecer y aprender. Esta etapa me alejará un tiempo de la pantalla, de mi rol como comunicador y mi pasión, pero con lo universal de la comunicación, estaré siempre en contacto. Es un hasta luego, un voy y vengo, claro está, mientras la audiencia me lo permita. Siempre hacia adelante...", compartió el periodista.