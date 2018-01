Revela que lloraba, tras shows

viernes 19 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

‘Principal' cuenta porqué tomó el camino de Cristo

TRANQUILO

Dicen por ahí que la fama y el dinero no lo es todo, y quien dejó lujos y comodidades por estar en paz, fue el cantante Rolando Mosley, conocido como ‘Principal'.

Mosley, contó a El Siglo las razones que lo llevaron a buscar el camino de Cristo, estando en los mejores momentos de su carrera musical.

Para ‘Principal', la fama y la ambición pueden sacar de la codicia, sin embargo no llena el alma de un hombre. Aseguró que, a pesar de que era aclamado en las tarimas, cuando terminaba de cantar y se trasladaba a casa, sentía un vacío que siempre le hacía llorar.

Añadió que estaba rodeado de malas amistades, era violento, fumaba marihuana, y por ese comportamiento su madre no dormía cuando él estaba fuera de su hogar.

‘Los errores que cometí, Dios lo va restaurando. He cambiado, no soy la persona que era antes. Si no hubiera aceptado a Cristo, quien sabe donde estaría', sostuvo.

Ahora, ‘Principal' lleva 10 años en los caminos de Cristo. Aunque no le ha sido fácil dejar de ganar grandes cantidades de dinero en sus shows, asegura que siente paz con su familia, con él y con Dios.

Como cosas de la vida, después de haber sido retenido por la Policía en varias ocasiones, hoy en día labora para el Ministerio de Seguridad, apoyando a los jóvenes en riesgo social. ¡Mira tú!

Gran Concierto

Como Rolando Mosley, predica en diversas comunidades y provincias del país durante todo un año, reunirá a la multitud en un solo lugar, en el concierto denominado ‘Jesus reggae tour international 2018'.

La cita será el domingo 25 de febrero en la Cinta Costera, con la presentación de artistas nacionales e internacionales.

Por el momento ‘Principal' prepara el lanzamiento de su nueva canción ‘Te veo aquí'.