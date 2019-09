Redecoran principal plaza de Montevideo para producción de Keanu Reeves

viernes 13 de septiembre de 2019 - 4:34 p.m.

El motivo es la filmación de la megaproducción "Conquest", una serie de Netflix producida por Keanu Reeves y Gabriela Rosés.

Aunque no se le conoce como paisajista, el reconocido actor de "Matrix" Keanu Reeves ha redecorado la principal plaza de Montevideo, que se ve ahora como nunca antes, con parte del monumento al prócer uruguayo José Artigas cubierto de tela verde y su césped verde completamente removido.



Proyectada por el arquitecto italiano Carlos Zucchi en 1837 con el fin de conectar la antigua ciudad fortificada de Montevideo con la nueva ciudad, que se expandía hacia el este desde las murallas de la Ciudadela, la Plaza Independencia es hasta hoy un punto central de Montevideo.



La histórica plaza, que desde 1923 cuenta con un monumento de Artigas a caballo diseñado por el italiano Ángel Zanelli que ronda los 17 metros de altura en el centro y desde donde se ven rodeando la Torre Ejecutiva (sede de la Presidencia) y el Palacio Salvo, experimenta desde principios de septiembre múltiples cambios.



Para ello, las intervenciones en la plaza, principal locación elegida para el rodaje en la ciudad, van desde la aplicación de pintura en la calle que la rodea y el retiro de cartelería, arbustos, flores y césped hasta el corte de tránsito de vehículos en la zona, según detalló la productora local Salado.



En esa línea, el prosecretario interino de la Intendencia de Montevideo (IM), Ramiro Pallares, explicó este viernes a Efe que si bien la plaza ha servido para rodar diversos anuncios publicitarios, entre ellos uno que contó con la participación del actor Hugh Jackman, no hay precedentes de uno así como el que rodará del 14 al 16 de septiembre.



Pallares puntualizó que no recuerda que haya habido una intervención "tan fuerte" como la que se está dando en el espacio y esgrimió que las preparaciones para ello comenzaron en el mes de abril y requirió de un intenso trabajo desde las diversas áreas de la IM.



De todas formas, el funcionario apuntó que todos los cambios, que luego serán revertidos para devolver la plaza a su imagen original, se hicieron para satisfacer a la producción pero de acuerdo a las normas que rigen en el espacio público.



"Lo que requiere el arte de la serie es que no esté el verde, por eso mismo también uno de los planteos originales que la productora hizo fue que tampoco deberían estar las palmeras y desde los informes técnicos de la IM se planteó que no se pueden sacar, por eso se forran con croma verde", ejemplificó.



Por otro lado, Pallares recalcó que aunque la reacción a los cambios de parte de los ciudadanos, muchos de ellos sorprendidos por el nuevo panorama en el espacio por el que pasan a diario, fue en general positiva, intervenciones de esta escala en un espacio emblemático de la ciudad siempre generan molestias.



De todas formas, matizó que desde el punto de vista de la industria audiovisual de Uruguay recibir una producción de este nivel marca un hito muy importante, ya que además genera fuentes de trabajo y proyecta al país fuera de fronteras.



Según estima la productora Salado, la megaproducción, que se instaló en Uruguay amparada en el Programa Uruguay Audiovisual impulsado por el Ejecutivo del país, generará un millar de puestos de trabajo en extras, en hostelería, seguridad, catering y transporte.



La concreción del rodaje cuenta con el apoyo de la IM, la Presidencia uruguaya, los ministerios de Educación y Cultura e Industria, Energía y Minería y la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI, entre otros.