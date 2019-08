La razón por la que Amelie hace sufrir a su mamá, Delyanne Arjona

lunes 12 de agosto de 2019 - 10:09 a.m.

Pide a Dios más fuerzas para seguir adelante porque está misión es muy dura

La chef del programa ‘Tu Mañana' Delyanne Arjona se desahoga sobre cómo sufre cada vez que su hija tiene un accidente.

Contó en su cuenta de Instagram que la quiero meter en una bola de cristal o dejarla en casa para que no salga ni a la esquina y así no le pase nada.

Y entonces aquí va la historia... Amelie se cayó de nuevo, llámenlo ahuevason, descuido, mala madre, crecer, una niña inquieta, no se... la verdad que yo todavía ni me lo creo, estaba jugando y le dije mil veces Amelie ten cuidado, cuando derrepente ya la tengo en mis mano con otra brecha en la frente...corrimos al seguro social de San Carlos, donde nos atendieron muy bien, le hicieron 3 puntos y bueno de vuelta a casa con otra herida, no sólo en su frente si no en la mía, en mi corazón y mi vida... porque que madre quiere ver a su hijo caerse, coño solo tiene 3 años y 2 brechas en la frente, no lo entiendo, no lo logro aceptar y no lo logro comprender, solo hace poco logre que no se le viera la cicatriz de la otra herida y ya tenemos otra. Que hacer? La quiero meter en una bola de cristal, o dejarla en casa para que no salga ni a la esquina y así no le pase nada. Pero entonces ahí si soy una mala madre, por no permitirle ser niña. La verdad que no puedo con este dolor... ella está cómo si nada y yo la veo y me flagelo porque no se cómo pudo pasar... si los accidentes pasan pero las heridas quedan y la verdad que yo no quiero que ella recuerde su infancia como una época que me la pase cosida o en mi casa ... De verdad que me siento tan abrumada, tan triste y si Gracias a Dios está bien, no fue más allá, no fue otra cosa peor.

Mi hija tiene otra herida de guerra y está mamá está caída en combate. Cómo logro levantarme? No lo sé... pero lo que si les puedo decir es que si este es el comienzo chuleta Dios dame más fuerzas para seguir porque está misión es muy dura. Ahora comienza otra etapa de recuperación, con cuidados y amor.. Ella es una niña brillante, es mi pequeño milagro, es mis ojos y mi vida... No quiero verla sufrir... Me toca ser fuerte y seguir...