¡Quiere verlo en la cárcel!

jueves 13 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

Piky Zubieta espera que se haga justicia en su caso

ESPERA JUSTICIA

El pasado mes de mayo, la presentadora e ‘influencer', Piky Zubieta denunció públicamente que estaba siendo víctima de acoso sexual y amenazas de muerte a través de las redes sociales. El caso ha comenzado a tomar forma.

La autora de ‘Entre libras' contó a El Siglo que la primera denuncia fue puesta desde noviembre 2017, por lo grave del hostigamiento sexual que estaba viviendo.

Desde entonces se inició la investigación, junto con las pruebas que fue mostrando poco a poco la presentadora, pues el acoso permaneció por mucho tiempo hasta que finalmente en mayo, lo hizo público.

¿Se entregó?

Ahora bien, una fuente oficial informó a El Siglo que un hombre residente en Juan Díaz, resultó ser el responsable del hostigamiento y ataque cibernético (pornografía infantil y hostigamiento sicológico), sobre Piky Zubieta.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por las autoridades competentes, se efectúan las diligencias de análisis de memorias USB, celulares y laptops, que pudieron ser usadas por él.

Un dato curioso es que el sujeto se presentó a la Fiscalía con un abogado y aceptó que fue él quien realizó dichas acciones. Sin embargo, otra fuente aseguró que se quiere hacer ‘el loco', es decir se quiere hacer pasar por un enfermo mental para evadir la ley. ¡Ay padre!

Por otro lado, asegura la fuente, que no es que él se entregó así por así, no señores, ya se habían realizado allanamientos, y lo habían identificado, por lo que no le quedó de otra que dar la cara.

Sea como sea, Zubieta está satisfecha con el proceso de investigación, pues está dando resultado y se firmaría un precedente si se llega a condenar a la persona que cometió este delito, pues ha sido un largo año de ‘traumas' y estrés psicológico por el que ha pasado y en el que se ha visto involucrada su familia.

Quiere justicia

Lo que espera ahora es que se tomen las medidas necesarias y que la persona que estuvo detrás de todo esto finalmente vaya a la cárcel y pague por el daño causado.

Según nos explicó Zubieta el tema va más allá, pues no fue solo un ataque con palabras, vídeos y amenazas, sino que esta persona llegó muy lejos y sabía cómo manejarse en las redes.

Zubieta recordó cómo fue amenazada ella y también su hija, con imágenes y vídeos XXX, donde aparecía un menor de edad.

En una ocasión, confesó Zubieta, recibió un vídeo en donde esta persona se masturbaba y en el fondo del vídeo aparecía la casa de ella. ‘Te imaginarás lo traumante que fue, él sabía dónde yo vivía', expresó la famosa.

Otra de las cosas que nos comentó la ‘influencer' es que recibió un vídeo de un adulto teniendo relaciones con un niño que no llegaba ni a los 13 años.

Ese vídeo fue el que recorrió las redes y en el que habían relacionado a un ex presentador de la TV, que luego probó que no era él.

‘Esto realmente me asustó, porque me mandó a decir que eso le pasaría a Camila (mi hija), estamos hablando de un vídeo donde aparece un menor, estaba aterrada', añadió.

Ahora, Piky quiere que se haga justicia para sacar a este tipo de gente de las calles y así evitar que otras personas sean víctimas de este delito. ‘Espero que vaya a la cárcel por lo que hizo', exigió.