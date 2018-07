¡Quemes, cirugías y tríos!

sábado 28 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Suelta el Wichi vuelve a TvMax en nuevo horario

Los presentadores de Suelta el Wichi (SW), visitaron El Siglo para promocionar su regreso a las pantallas de TvMax.

Si señores. El programa se traslada al canal 9, pues miles de seguidores les escribían sobre el horario, que era muy tarde, que se perdían los wichis y para solucionarle el problema a sus fans, volvieron al origen, en un horario de 9:00 a 10:00 de la noche.

A hora traerán wichies más ‘suculentos', estarán más investigativos y además se olvidarán un poco de los juegos, pues según lo que nos comentó Franklyn Robinson, la gente lo que quiere es wichi. ¡Booom!

Jacky Guzmán, Kathy Phillips y Francklyn Robinson, no se fueron de la redacción sin antes someterse al ‘Pozito de las verdades de El Siglo'.

Fue infiel pero...

El primero en ser cuestionado si había sido infiel fue Franklyn, quien entre risas dijo que un caballero no tiene memoria, de hecho en medio del relajo dijo que él siempre ha sido la víctima. Sin embargo no se pudo resistir a la pregunta y finalmente dijo que sí, pero que fue hace mucho tiempo, pues tiene rato sin pareja.

Otra de las preguntas que se le realizaron fue:

¿Cuál es el mejor periódico de la bolita del Mundo amén? a lo que respondió que ‘El Siglo, yo fui jefe de la edición de espectáculos, yo armaba tremendo revulú'.

Confiesa que tiene 7 cirugías

Jacky Guzmán no se pudo librar de las preguntas, pero no dijo no a ninguna y respondió todo todito, con lujo de detalles. ¡Ay padre!

Las cirugías fueron la primera interrogante y no se negó a contestar, de hecho confesó que era la primera vez que lo decía. ‘Siete procedimientos, boca, dos veces en los senos, cintura, marcación abdominal, espalda, glúteos', fue su respuesta.

Luego de la confesión, sus compañeros bromearon Franklyn le dijo RoboCop y Kathy en medio del relajo le dijo que no tiene ni cuerpo para la cantidad de las cirugías. Además dijo que lo de ella es el canje: ‘Yo soy un canje andante mana'.

Finalmente respondió la pregunta ¿Quién es el que menos Suelta el Wichi y porqué? a lo que respondió: ‘Los dos últimos temas que no he querido tocar es porque me han afectado de alguna forma económica o emocional y las personas han hecho cosas indebidas que realmente puedo irme por un medio legal'.

No comparte su marido

Kathy Phillips no salió bien librada y tuvo que soltar algunos wichis, uno incluía a Franklyn de quien dijo que la noche del jueves tuvo una cita, que le fue muy bien y que además es un chico interiorano. ¡OMG!

Por otro lado dejó claro que el peor bochorno que ha pasado en la TV, fue cuando se le olvidó el Himno Nacional. ‘Puse el micrófono para que la gente lo cantara porque no me acordaba', expresó.

Finalmente le tocó la pregunta más difícil: ¿Si te ordenan a que hagas un trío a quién invitarías? Tajantemente respondió que ella no hace tríos. ‘No comparto mi marido con nadie, los fluidos son de dos, para mí no hay tres, nadie me ordena mi vida', aclaró.

CREATIVOS

Se transmitirá de 9:00 a 10:00 de la noche por TvMax.

Tienen nuevos segmentos: ‘En la cama con...' y ‘La otra cara de la fama'.

Los Wichi Awards 2018 se realizarán el 27 de octubre.