Ivy Queen le responde a comentario de Anuel AA

lunes 8 de abril de 2019 - 3:04 p.m.

"¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo?

"¿Cómo que me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la reina del reguetón? ¡Los números no mienten!. Kobe era el rey pa sus tiempos, pero ahora es Lebrón", escribió el puertorriqueño en una Story de Instagram.

Aunque el cantante no mencionó ningún nombre, desde hace años, a Ivy Queen se le conoce con este título.

La 'Potra' le contestó: "¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo? Culicagado. Tú no quieres cruzarte con la reina".

Residente, Don Omar, Luis Fonsi y Alejandro Sanz y hasta Rodney Clark mostraron todo su apoyo y respeto a Ivy Queen.

Más tarde, Anuel comentó: "Ahora no malinterpreten lo que yo dije y no vengan a crear una controversia como siempre, donde no la hay. La opinión mía es mi opinión y la de ustedes es la de ustedes, y tienen que respetar mi opinión como yo respeto la de ustedes".