¿Le queda mejor a Carolina Dementiev o a Picky Zubieta?

lunes 10 de septiembre de 2018 - 11:14 a.m.

La humorista, mejor conocida en redes sociales como Entre Libras copió el look de la presentadora de Jelou

Hemos visto varios ejemplos en los que figuras populares aparecen con el mismo look, y hasta en el mismo lugar (¡Santo!). Pero pocas veces se le ha visto la misma vestimenta a dos personalidades de diferentes contexturas físicas como ahora. Cuando Picky Zubieta - Kay decidió copiar a Carolina Dementiev, pues considera que tiene toda la actitud para hacerlo. ¡Chévere!

Cuando cosas así ocurren, imposible es no recordar la sección de "Fashion Police", "Bitch Stole My Look", que compara a dos celebridades que coinciden con la ropa. Y de hecho en esta ocasión ambas combinan un conjunto deportivo estampado con prendas en color negro.

Zubieta publicó en su cuenta de Instagram: "Y cuando vi a Carolina Dementiev me dije: "Yo no tengo ese cuerpo, pero tengo ese outif y también LA ACTITUD... y solo para que sepas que el estampado no se me difuminó, ahora SÍ QUE ESTOY metida en tema".

Ahora, que las cartas ya están echadas sobre la mesa, ¿cuál te parece más cool: Carolina, Picky o ambas?