¡La puyaron! Erika Parker contó todo lo que vivió dentro del Señorita Panamá

jueves 7 de junio de 2018 - 9:44 a.m.

La Señorita Panamá Tierra lo reveló todo luego que César Anel Rodríguez la distituyó a dos días de entregar al corona

"El quería demostrar su poder y lo logró", así se refirió Erika Parker de César Anel Rodríguez en un 'en vivo' realizado en Instagram, tras conocer que fue destituida como la Señorita Panamá Tierra y destapar todo lo que se cocina en el olla de la Organización Señorita Panamá (OSP).

La colonensa sería como ese cucharón que sí sabe qué lo que se revuelve en el fondo de la paila y aunque todo lo anterior esté relacionado con comida y nos esté abriendo el apetito, paródijicamente la chica pasó hambre durante su participación y no fue por dieta, sino porque cuando le tocó a ir representar a Panamá en Filipinas allá sólo le brindaban la cena. Al solicitarle apoyo económico a Rodríguez éste se lo negó. Ella comentó que pasó 30 días a punta sólo de cena. "No comía bien", recalcó.

Sin boleto aéreo y sin pagar maletas

Erika lloró y por no nervios, sino por el estrés de no saber qué hacer con sus maletas cuando regresaba de Filipinas.

La ex integrante de Esto es Guerra dijo que al regresar del concurso internacional, rompió en llanto, pues Rodríguez no le daba respuesta por el pago de sus maletas. Afortunadamente una "señora" se apiadó de ella y le prestó el dinero ($300) al verla en su desesperación.

Éste es uno de los tantos episodios que asegura haber vivido con el director del Señorita Panamá.

También contó que a dos días de tener que viajar a tierras asiáticas, fue la mamá de 'Laura' quien pagó el boleto y desconoce si hasta el momento ya el comunicador social canceló dicha deuda. Este es un secreto a voces que venía recorriendo en redes y que Erika terminó confirmando.

Extracto del 'en vivo' publicado por la cuenta @mamarazzi507

Ahora, de seguro se preguntarán : ¿y por qué decir todo hasta ahora?, pues la modelo indicó que tenía un contrato de confidencialidad y que si era ella quien renunciaba debía pagar una multa de $50 mil, como estaba en dicho documento.

Pero lo que no le obligaba el acuerdo es que debía darle una gran tajada por cada entrada económica que tuviera por su imagen.

No compartió su tajada

Otra diferencia que tuvo con Rodríguez fue la del pago de su imagen. La chica dijo estar muy bien documentada y que cuando estuvo en 'Esto es Guerra' el contrato del Srta. Panamá no le exigía desprenderse de sus ingresos si conseguía algún contrato por su propia cuenta, así fue como decidió ofrecerle a Rodríguez un porcentaje más bajo, pero este no aceptó y está segura que eso le costó la corona.

"Yo a él nunca le di el correspondiente del 60%, si fuera así yo estoy segura que yo no hubiese estado destituida hoy. Se hizo un contrato que si el trabajo lo consigo yo no tengo por qué darle el 60%, ¿por qué yo voy a darle el 60% de lo que no le corresponde? Por eso decidí darle un porcentaje, pero no el 60 sino una parte, para que recibiera algo por mi imagen. El no lo aceptó. Como yo también necesito el dinero, porque yo soy la que ayuda en mi hogar y no podía ceder el 60% a él"; dijo sin titubeos.

¿Malquerida?

Recordarán que la chica de la Costa Atlántica era una de las favorita y hubo fuertes críticas al quedar de primera finalista en el Señorita Panamá Mundo y el Señorita Panamá para el Miss Universo. La gente se preguntaba qué le faltó y al parecer Parker tiene la respuesta.

Parker considera que nunca tuvo una buena relación con el director del certamen, sentía que cada paso que daba le molestaba, aunque, al contrario, todo lo que logró llamó mucho la atención.

