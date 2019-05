¡Oro puro en medio de la soledad!

domingo 5 de mayo de 2019 - 12:01 a.m.

Interpreta a Ricardo Montaner en ‘Yo me llamo'

Miguel Ángel Esquina Bryan es el artista detrás de Ricardo Montaner en ‘Yo me llamo'. Su gran parecido en la voz, al intérprete de ‘La gloria de Dios' le valió la oportunidad para entrar entre los 10 finalistas del programa.

En la primera gala logró el tercer lugar, pero en la segunda, estuvo al borde de la eliminación en la sexta posición, luego de que el jurado no le diera buenos comentarios en su interpretación.

Lo que sí es cierto, es que este chico oriundo de Colón, es muy tímido, sincero, amoroso, talentoso, creativo, enfocado y centrado en lo que hace y se propone realizar. ‘Canto desde niño recuerdo con uso de razón a la edad de 6 o 7 años de edad', expresó a El Siglo.

A sus 27 años, reconoce que no ha tenido una vida fácil, pues ha tenido que aprender a vivir sin padres. ‘En la vida me ha tocado seguir adelante y solo secularmente; puesto a que no tengo ni padre ni madre', explica.

‘A pesar de las barreras y tropiezos, he luchado por ser alguien. Pasé por muchos rechazos y discriminación, que en un momento de mi vida sentí mucha vergüenza de mi por todo el mal trato que en un instante recibí de la vida pero la voz y cantar ha sido el instrumento que Dios me ha dado para adorarle, exaltarle y a la vez me ha hecho responsable del don irrevocable que él desde el vientre de mi madre me dio. Le doy las gracias a Dios porque a pesar de mi soledad humana él siempre me ha puesto personas de bendición en mi vida y nunca me he sentido solo por eso Dios ha sido mi sustento, mi fortaleza y mi pronto auxilio. Él es mi acudiente en todo el área de mi vida', agregó.

Las cosas no las ha tenido fáciles dentro del programa, ni con sus compañeros, ni con los instructores, pues en el último show salieron a relucir algunas diferencias.

A pesar de esto, Montaner busca llevarse una maravillosa experiencia y la satisfacción e ver y sentir la transparencia en todo lo que se haga en el proyecto. ‘Aprender todo los que los asesores no enseñan y salir preparado de YO ME LLAMO!! Panamá 2019'.

A pesar de que está solo, por la ausencia de sus padres, como él mismo explicó a este medio, cuenta con el apoyo incondicional de muchas amistades que lo apoyan en esto. ‘En el caso, por ejemplo, mi vecina que se ha comportado como una madre para mi es la señora Cristina. Y otro gran grupo de gente que le gusta mi talento y también a con el apoyo de toda esa gente maravillosa de mi colón C3', dijo.