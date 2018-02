¡Puro love!

sábado 24 de febrero de 2018 - 12:01 a.m.

La pareja se pasea por las playas de Jamaica.

RELACIÓN

Los paparazzi captaron a Selena Gómez y Justin Bieber en pleno romance en Jamaica, justo un día después de la boda de Jeremy Bieber, padre del cantante.

La parejita sigue derramando amor y no tiene reparo en mostrarle al mundo la química que hay entre ambos.

Después de la celebración de su padre, el canadiense y su chica disfrutaron del día junto a la piscina con sus familiares, en Montego Bay.

Justin y Selena están más acaramelados que nunca y sus muestras de amor abundan en besos y abrazos.

La cantante de 25 años tomó el sol luciendo un traje de baño color blanco y para estar más cómoda complementó su look con un ligero pantalón.

Por su parte, Justin se refrescó en la piscina con un bañador negro y dejó su torso desnudo mostrando sus sexis abs y sus tatuajes. Además para cubrirse de los rayos del sol usó una gorra.

Bieber y Selena están viviendo un gran momento tras haber retomado su relación el verano pasado.

¡Suegra querida!

Estos últimos días, llamó la atención, no sólo la maravillosa convivencia que ha tenido el intérprete de 'Sorry' con su papá, sino la relación que lleva la ex estrella de Disney y guapa novia de Justin con la familia de su novio. Se dice que una imagen dice más que mil palabras y la que han logrado captar los paparazzi de Selena abrazando a su nueva suegra constante que se llevan de maravilla.