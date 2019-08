‘El Puma' vino a dar su testimonio

viernes 2 de agosto de 2019 - 12:01 a.m.

El cantante estuvo en concierto anoche.

El concierto tan esperado de José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Puma', se hizo realidad anoche en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.

Un día antes del espectáculo denominado ‘Agradecido', el cantante arribó a suelo panameño y compartió sobre su trayectoria artística, además sobre la vida personal, ya que vino a dar testimonio de cómo ha logrado mantenerse en pie y llevar su música por diferentes países.

‘Creo que es el único casó en Estados Unidos o Latinoamérica, que a una persona le pongan dos pulmones prestados y vuelva a cantar', dijo el artista.

Con lágrimas y voz quebrantada añadió que es emocionante lo que está pasando con él, volver al escenario, volver a cantar, cuando quizás en un momento sintió que no tenía esperanza y fue cuando le dijo a Dios que le diera un chance, para hacer cosas que no había hecho, visitar familiares y mucho más.

‘El Puma' explicó que, cuando salió a luz que debía someterse a un trasplante de pulmones, se encontraba en su casa y desde ese entonces le llegaron recetas de todo el mundo diciendo que lo sanarían, sin embargo perdió su tiempo porque es una enfermedad que no tiene cura, pues solo un milagro de Dios podía salvarlo.

‘Estaba tomando cualquier cantidad de cosas que me decían y no era eso. Un amigo fue a mi casa y me dio algo que me hizo bien para esperar el trasplante, porque ese es lo más difícil, esperar el órgano y es cruel porque tienes que esperar que una persona muera para tú vivir', sostuvo.

Ese amigo es Raimundo Santamarta, un empresario venezolano-español, radicado en Estados Unidos, con 42 años de trayectoria en la industria farmacéutica.

Según Rodríguez, Raimundo le preguntó ‘¿qué estás tomando?', atendiendo a la interrogante sacó un sinfín de medicamentos de los cuales le recomendó que los botara, para que se quedara con el que él recetó en ese instante. El producto le hizo bien, aunque su cuerpo estaba debilitado completamente. Le dio energía para soportar que apareciera el órgano.

‘Un día de madrugada me llaman a la casa y me dicen ‘ven que aquí está el órgano', fuimos a la clínica, esperamos 24 horas y los médicos después de tanto hablar me dicen ‘mira realmente tenemos dudas, este no es', volvimos a la casa y esperamos cuatro meses más, es una angustia terrible, no sabes si amaneces', expresó.

Esperado ese tiempo, la segunda llamada fue la acertada, pues tenían los pulmones, después del calvario se sometió al proceso y aún después de la operación sigue tomando la medicina recomendada por Raimundo.

‘Es una bendición de Dios que yo pueda comenzar a viajar, visitar países este es el cuarto país donde presento mi ‘show'.

José Luis no quiso llegar a Panamá, sin que su amigo lo acompañara, debido que quería contarles a todos esta experiencia. También presentarles ‘GlutaDose', el regenerativo de la salud celular creado por Raimundo. Pronto estará en el mercado panameño.