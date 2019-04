Los problemas matrimoniales deben resolverse con soluciones

domingo 14 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Las soluciones deben ser de mutuo acuerdo

Si estás buscando excusas para no hacer el amor con tu pareja porque el amor se ha acabado y ya no sientes lo mismo que antes, déjate de excusas y sé sincero con ella. Aquí te dejo algunos consejos para solucionar problemas en tu matrimonio y conseguir disfrutar de una relación más sana.

Pon la situación en perspectiva

A veces nos enfadamos por pequeños hechos, pero que sumados a otras pequeñas cosas se convierten en una montaña. No podemos permitir que esto pase, debemos ver las cosas con una cierta distancia en el tiempo y evitar los resentimientos. No dejes que los problemas se acumulen, habla con tu pareja aquello que te moleste y no le guardes rencor por lo que haya podido hacer mal.

Ten paciencia

No dejes que la tensión del momento te enerve, mantén la calma, respira hondo y echa mano de la paciencia. Las diferencias en el matrimonio a veces pueden ser difíciles de sobrellevar, pero ambos os queréis y eso puede con todo.

Los problemas matrimoniales deben resolverse con soluciones, y las soluciones deben ser de mutuo acuerdo. Ninguno de los dos es más que el otro ni nadie tiene la potestad de elegir por el otro miembro de la pareja. Además de conversar para solucionar las diferencias, contraponer opiniones y llegar a acuerdo, debéis encontrar la forma de que un mismo problema no se repita. Para ello, en ocasiones, será necesario que uno o ambos cedáis y encontréis un punto medio en el que los cónyuges coincidáis.