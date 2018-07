Primera transexual en Miss Universo

domingo 1 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Ángela Ponce se convierte en la primera modelo transexual en ganar Miss Universo España

POLÉMICA

En shock se encuentran millones de seguidores del certamen Miss Universo, luego de la elección de la representante de España.

Decimos esto porque la modelo sevillana Ángela Ponce se convirtió en la primera mujer transexual en coronarse como Miss Universo España 2018, certamen de belleza gracias al que optará como representante española en Miss Universo.

Los comentarios a favor y en contra no se han hecho esperar, sin embargo, Ponce, de 26 años, fue Miss Cádiz en 2015 y participó también en el concurso Miss World Spain, donde abanderó la lucha para dar visibilidad a la transexualidad en España.

En ese entonces no se llevó la preciada corona. ‘No pude ganar Miss España porque la organización de Miss Mundo no admitía a mujeres transgénero. Tres años después me vuelvo a presentar porque en Miss Universo sí es posible', confesaba en una reciente entrevista en el programa Viva la vida.

En esta ocasión ha podido cumplir su sueño tras vencer a otras veinte aspirantes y después de recorrer un camino que no ha sido nada fácil para ella, tal y como contó en el programa de Toñi Moreno.

‘A los tres años ya supe que era una mujer', ha indicado. Asimismo, añadía que para ella ‘fue muy difícil tener que convencer a un psicólogo de que era quien decía que era'.

Además, en dicha entrevista insistía en su mensaje por la diversidad: ‘Yo no vengo aquí con un mensaje de ‘la paz en el mundo', yo traigo un mensaje de tolerancia, respeto, inclusión, amor por uno mismo y por los demás'.

Señorita Panamá se pronuncia

A través de un comunicado y debido a la insistencias de los medios con César Anel, Presidente de la organización, para que diera su opinión respecto a la elección de la nueva Miss España, informaron lo siguiente.

1- Organización Señorita Panamá es una empresa inclusiva que promueve el respeto y la tolerancia.

2- Las candidatas a Miss España fueron sometidas a un sistema de elección diseñado estrictamente por su Organización nacional, por lo tanto respetamos lo que cada Organización nacional alrededor del mundo decida bajo la producción de su concurso nacional.

3- Es la Organización Miss Universo (OMU) la que rige los lineamientos de la concentración anual. En el año 2012 la OMU aceptó la participación de mujeres transgénero legalmente reconocidas, en el formato de competencia de Miss Universo, por lo que siguiendo los lineamientos de nuestra sede internacional respetamos dicha elección.

4- Hasta la fecha en ningún proceso de selección del concurso Señorita Panamá se ha presentado una chica transgénero, por lo que de suceder en el futuro, se evaluará de acuerdo a los lineamientos que nos solicitan nuestros aliados internacionales.

5- Felicitamos a los Organizadores del concurso Miss España, al Presidente de la Organización Be Miss, Guillermo Escobar, y a Ángela Ponce, Miss España 2018.

Modelo

HISTORIA

Esta joven, que nació varón, ha tenido que superar un sinfín de obstáculos hasta convertirse en quien es hoy día.

Una dura carrera en busca del éxito personal que ahora culmina.