Preparada para que las críticas le resbalen

miércoles 19 de junio de 2019 - 12:01 a.m.

Grace Marlene Cano Cano realizará baile de presentación

Faltan más de siete meses para los carnavales, pero quienes presidirán estas fiestas se preparan con todo.

Una de sus majestades es Grace Marlene Cano Cano, reina de Calle Abajo de Las Tablas 2020. El vienes 28 de junio realizarán el baile de presentación, amenizado por Ulpiano Vergara y Los Distinguidos, en el Hotel Riu.

‘Se presentarán las reinas de Calle Abajo de todo el país, además de mi corte real', dijo Cano.

Según Grace, a pesar de que la agenda está apretada está disfrutando mucho este recorrido, pues era lo que anhelaba. Se prepara física y mentalmente, con el fin de hacerle frente a los cuatros días. Lleva a cabo una dieta balanceada, gimnasio y estética.

Por otro lado, Cano es consciente que si se acepta militar en este reto vendrán críticas de una tuna contraria porque no a todo el mundo le agrada, es por eso que psicológicamente está firme para que todo le resbale. ‘Si haces o no las cosa bien más hablan, así que mejor es no prestar atención', sostuvo.

La estudiante de negocios internacionales se siente segura, haciendo lo mejor que puede en las actividades previas a la celebración del rey Momo, para derrochar lujo y esplendor. El mes próximo será la presentación oficial, en el pueblo tableño.