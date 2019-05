Los Premios Platino abren la puerta a repetir por tercer año en México

"Fijar la sede durante unos años, ya sea en México, Colombia, Perú o cualquier otro sitio, es bueno porque también nos permite trabajar muy a gusto y porque desde el punto de vista de organización es muy complicado conocer el terreno cada vez", dijo en entrevista con Efe.



La ceremonia de la sexta edición de los Platino tendrá lugar este domingo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, situado en las afueras de la turística población de Playa del Carmen, la misma ubicación que el año pasado.



Será la primera vez que los Platino repiten ubicación tras haber pasado por Panamá en 2014, Marbella (España) en 2015, Punta del Este (Uruguay) en 2016 y Madrid en 2017.



"No estamos casados con ningún lugar", dijo el director de los galardones, aunque señaló que "están todas las posibilidades abiertas", dado que el Gobierno del estado mexicano de Quintana Roo y los hoteleros han pedido que se vuelva a repetir el evento el próximo año.



Por eso, Benzal no descartó que los Premios sigan siendo itinerantes pero que se establezcan en sedes fijas por períodos "de tres a cinco años".



El director sostuvo que tras seis ediciones, los Platino ya están consolidados y han contribuido a que cada vez que produzcan "más películas y series de contenido audiovisual" en América Latina, España y Portugal.



"La salud está muy bien en cuanto al tema de producción, los problemas están en la fase de producción y distribución del producto", dijo Benzal, quien lamentó que el cine estadounidense siga dominando las pantallas de cine.



Además, explicó, los Platino se han convertido en un punto de encuentro donde todos los profesionales de la industria iberoamericana "se van a conocer y van a trabajar"



Este domingo, el director de los premios anunció que los Platino han llegado a un acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) para que el organismo internacional incluya los galardones "dentro de la agenda de eventos culturales" del año.



Esto, dijo, dará "mucha fuerza" a los Platino y permitirá una mayor difusión en países como Argentina, Chile o Colombia, donde los galardones todavía no han pasado.



Los Premios Platino del cine iberoamericano se entregan este domingo en el parque Xcaret de la Riviera Maya en los que la oscarizada "Roma" de Alfonso Cuarón parte como favorita con nueve nominaciones.



Estos galardones, impulsados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) de España, junto con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), buscan promover el cine iberoamericano.