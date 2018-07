Prefiere amigos, que ser político

martes 3 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Colaquito Cortez va hasta el fin con su música

DECIDIDO

A menos de un año en que se escojan las nuevas autoridades del país, los electores siguen desconfiando de algunos políticos, y muchos menos quieren aspirar a un cargo.

Tal es el caso del músico Colaquito Cortez, quien a pesar de tener experiencia, por su mente no pasa volver.

Colaquito dijo a El Siglo que, en los 90 fue suplente de un diputado, aquella experiencia le fue grata, sin embargo en estos años que han pasado la situación del país ha tomado un rumbo diferente, que ya el pueblo no cree en promesas.

Añadió que prometer y no cumplir trae muchos enemigos, ‘Yo me quedo con lo que dice la canción de Roberto Carlos ‘yo quiero tener un millón de amigos' y con eso me conformo', sostuvo.

El violinista dice que no es fácil que la gente pida y responderle. Él considera que aunque los políticos digan que todo va bien, el país no está en sus mejores días.

Según Cortez, los panameños necesitan relajarse por la tensión que hay, ‘La participación de los muchachos en el Mundial, trajo mucha calma'.

En su trayectoria artística a Cortez le ha ido muy bien, es por eso que recalca que seguirá haciendo música hasta que Dios se lo permita.

Colaquito hace un llamado, para que cada quien analice con responsabilidad la decisión a tomar en el 2019, ya que se necesita trabajar por un mejor Panamá.

==212==========

Sus

ACTIVIDADES

Pasión Colaquito se encuentra grabando nuevo material

Folclore Se presentará en Tampa, Estados Unidos.