¡Potentes voces se harán sentir!

miércoles 21 de agosto de 2019 - 12:01 a.m.

Sexta temporada de ‘Tu cara me suena'

Emoción a flor de piel sienten los ocho participantes de la sexta temporada de ‘Tu cara me suena' que dará inicio este miércoles 4 de septiembre a partir de las 9:00 de la noche.

Conversamos con una de ellas, Marelissa Him, quien fue una de las presentadoras del desaparecido programa ‘Al descubierto'. La también deportista, explicó a El Siglo que está muy feliz por la oportunidad y es consiente que la competencia estará muy reñida, pues los participantes cuentan con muchas virtudes.

Desde el mes de julio, cuando fue llamada por la producción del proyecto, ‘Mare', como le dicen de cariño, no ha parado de prepararse, pues ya había participado en un programa de TVN ‘Dancing with the stars', pero aún no había estado en nada donde pusiera su voz a prueba, por lo que el reto es grande.

‘Estoy muy feliz por la oportunidad, voy a aprender todo lo que pueda y además, quiero disfrutar este proyecto. El anterior no pude, porque había mucha competencia, por lo que este me lo pretendo disfrutar de principio a fin.

Participantes

1- Pablo Brustein

2- Marelissa Him

3- ‘Blake'

4- Dania María Verga

5- Ludwick Tapia

6- Carlos William Otero

7- Diana Villamonte

8- Sra. Dezdy

Jurados

Este año hubo un cambio de jurado, se trata de Paulette Thomas, quien no estará en esta sexta temporada. Por ella entró el ‘Único maleante que va para el cielo' Fernando Orlando Brown, mejor conocido como ‘Nando Boom'.

El cuarteto estará conformado por Sandra Sandoval, Emilio Regueira y Miguel Esteban González.

El formato continua con 10 shows, donde las presentaciones de cada miércoles, marcarán el mejor momento del año, con transformaciones increíbles.