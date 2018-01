‘Polo Polo' es el papá

sábado 27 de enero de 2018 - 12:10 a.m.

Yoani y su mamá señalaron al guerrero en el programa ‘Tu Mañana'

HABLARON

Se supo el secreto que guardaba en lo más profundo la competidora de ‘Calle 7', Yoani Ben.

‘La Pantera', asistió ayer al programa ‘Tu Mañana' en donde le tenían preparada la celebración de su ‘Baby Shower'.

Se adelantó que la competidora aclararía los rumores sobre el papá de la criatura, con que era atacada constantemente en las redes sociales.

Así fue, Yoani junto a Liza Hernández, quien será la madrina de la bebé, hablaron de la situación, sin revelar nombre, pero minutos después la madre de Ben, reveló quién es el papá de su nueva nieta, a quien llamarán Maya.

Marlon Polo, conocido popularmente como ‘Polo Polo', fue señalado por la señora, como el papá de la niña.

Según la madre de Yoani, no hay nada que esconder, pues él no es el actor William Levy. ‘Él llegaba a mi puerta y nunca lo dejé entrar porque no me agradó', expresó la madre quien está apoyando en todo momento a su única hija. Yoani, quien a simple vista se notaba afectada, trataba de ponerle pausa a la conversación.

De esta manera ponen fin a los comentarios con que ha sido atacada Yoani, desde el momento en que reveló que estaba embarazada. Se decía que la criatura era de ‘Polo Polo', pero no fue hasta ayer que la abuela de la bebé dejó todo al descubierto.

Yoani aseguró en ese espacio de televisión que está segura de que Marlon es el padre de su segunda hija.

Liza explicó que las declaraciones no son para buscar rating, sino que ya es hora de que respeten y que la gente se haga responsable. También dijo que la señalaron de alcahueta, pero es que apoya a una madre que ha salido adelante con su barriga, y sola.

Bueno, al parecer Marlon duda de su paternidad. Horas después, en el programa ‘Esto es Guerra', donde milita, expresó que si las pruebas dicen que es su hija, la reconoce.

‘Sobre el tema que se habló hoy (ayer) en la mañana, yo no he dicho no, ni tampoco sí. Le dije a Yoani desde un principio que si el bebé que tiene es mío, después de una prueba de ADN, yo lo reconozco, porque en mi casa se dan valores, donde cada acto trae sus consecuencias y yo soy responsable de lo que hago. Los menores no tienen la culpa de los errores que nosotros cometemos, así que si es mi hija, el cariño que le doy a Noah se lo daré a Maya', expresó el competidor.